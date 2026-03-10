Το Allwyn Game Time με άρωμα ευρωπαϊκού τελικού για το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού

Στους ρυθμούς του βόλεϊ κινείται αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Allwyn Game Time, η οποία υποδέχεται δύο από τις πρωταγωνίστριες της εφετινής ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού, τη Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο μεγάλο τελικό του Challenge Cup οι δύο αθλήτριες μιλούν για την ιστορική πρόκληση που έχουν μπροστά τους και την ανυπομονησία που επικρατεί στο «πράσινο» στρατόπεδο ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (21:00) με τη Βαλεφόλια στην Ιταλία.

Παράλληλα, οι δύο βολεϊμπολίστριες αναφέρονται στη δυναμική της εφετινής ομάδας και τα στοιχεία που την έχουν οδηγήσει μέχρι τον τελικό, ενώ τονίζουν την καθοριστική σημασία που έχει παίξει στην πορεία τους έως τον ευρωπαϊκό τελικό η στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Η συζήτηση δεν μένει μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς οι δύο αθλήτριες συμμετέχουν σε ένα απολαυστικό challenge, όπου η Λίλα Κουντουριώτη τους ζητά να… «καρφώσουν» τις συμπαίκτριές τους μέσα από μια σειρά γρήγορων και χιουμοριστικών ερωτήσεων.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.