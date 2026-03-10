search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 14:34
Tο Ποντίκι Web

10.03.2026 13:41

Το Allwyn Game Time με άρωμα ευρωπαϊκού τελικού για το βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού

10.03.2026 13:41
photo 3

Στους ρυθμούς του βόλεϊ κινείται αυτή την εβδομάδα η εκπομπή Allwyn Game Time, η οποία υποδέχεται δύο από τις πρωταγωνίστριες της εφετινής ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού, τη Μαρκέλλα Παπαγεωργίου και την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου.

Λίγες ώρες πριν από τον πρώτο μεγάλο τελικό του Challenge Cup οι δύο αθλήτριες μιλούν για την ιστορική πρόκληση που έχουν μπροστά τους και την ανυπομονησία που επικρατεί στο «πράσινο» στρατόπεδο ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (21:00) με τη Βαλεφόλια στην Ιταλία.

Παράλληλα, οι δύο βολεϊμπολίστριες αναφέρονται στη δυναμική της εφετινής ομάδας και τα στοιχεία που την έχουν οδηγήσει μέχρι τον τελικό, ενώ τονίζουν την καθοριστική σημασία που έχει παίξει στην πορεία τους έως τον ευρωπαϊκό τελικό η στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Η συζήτηση δεν μένει μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς οι δύο αθλήτριες συμμετέχουν σε ένα απολαυστικό challenge, όπου η Λίλα Κουντουριώτη τους ζητά να… «καρφώσουν» τις συμπαίκτριές τους μέσα από μια σειρά γρήγορων και χιουμοριστικών ερωτήσεων.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

