“Η γυναίκα του δάσους” – Μια συγκλονιστική παράσταση στο Calderone Art Space από το Σάββατο 21/3 στις 19:00

Η Γυναίκα του Δάσους του Γιάννη Πετσόπουλου είναι ένας θεατρικός μονόλογος με ζωντανή μουσική επί σκηνής που πραγματεύεται τη γενοκτονία των αυτοχθόνων λαών της αμερικανικής ηπείρου από τους λευκούς κατακτητές και τις βαθιές διαφορές νοοτροπίας ανάμεσα στους δύο κόσμους.

Μια γυναίκα από τη φυλή των Σόρα, παρακινημένη από τον έρωτα, εμφανίζεται μπροστά σε έναν καθολικό αρχιερέα, εκπρόσωπο του Θεού της αγάπης, για να ζητήσει τη βοήθειά του. Μέσα από την ιστορία της ξεδιπλώνεται η ιστορία της φυλής της και των λαών που κατοικούσαν στα δάση του Αμαζονίου, από την εποχή των τροφοσυλλεκτών και κυνηγών έως τη βίαιη εξαφάνισή τους από τους κατακτητές.

Η γυναίκα Σόρα λειτουργεί ως σύμβολο των γυναικών των φυλών του δάσους. Η αφήγηση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική επί σκηνής και τραγούδια στις γλώσσες Ναουάτλ (Nahuatl) και Γουαρανί (Guarani)

Ταυτότητα Παράστασης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Πετσόπουλος

Σκηνικά: Πάρις Φερράρο

Φωτισμοί: Τάσος Σκλαβούνος

Ερμηνεία: Μαίρη Μαραγκουδάκη

Μουσική επί σκηνής: Πεδρο Φαμπιάν

Κατασκευή κοστουμιών: Μύρνα Εσκαλάντε

Κατασκευή σκηνικών: Στέλιος Ταμπούκος

Που παίζεται

Calderone Art Space

Τριπτολέμου 8 Γκάζι

Ημερομηνίες

21/3- 25/4/2026

Παρασκευή: 21:15 – Σάββατο 19:00

Προπώληση εισιτηρίων more.com εδώ