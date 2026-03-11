Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr – Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το ανανεωμένο allwyn.gr, που αντικατέστησε το opap.gr και το opaponline.gr στη νέα εποχή της Allwyn, φιλοξενεί μεγάλο διαγωνισμό* για 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes.
Συγκεκριμένα, δύο τυχεροί θα κερδίσουν, μετά από κλήρωση, ένα δωρεάν ταξίδι για 3 ημέρες στα Καλάβρυτα με δωρεάν είσοδο στο Kalavryta Ski Resort.
Η προθεσμία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό* λήγει στις 16 Μαρτίου, ενώ η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου.
Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ενώ όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
