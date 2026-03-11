Ενοχλημένη η Μαρία Ηλιάκη – «Κάποιες ερωτήσεις είναι αδιάκριτες» (Video)

Ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Μαρία Ηλιάκη, απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων.

Μια εξ αυτών, ωστόσο, αφορούσε στα μελλοντικά της σχέδια αναφορικά με την απόκτηση δεύτερου παιδιού, με την παρουσιάστρια να μην κρύβει την ενόχλησή της.

«Θα κάνετε άλλο παιδάκι; Θα ήταν ωραία η Κατερίνα να είχε ένα αδελφάκι» ήταν η ερώτηση, με τη Μαρία Ηλιάκη να δίνει την απάντησή της μέσω βίντεο.

«Με όλο τον σεβασμό, κάποιες ερωτήσεις είναι ένα τσακ αδιάκριτες. Οπότε, εκτός του ότι την έχω απαντήσει αυτή την ερώτηση, δεν μπορώ να την απαντάω κάθε τρεις και λίγο. Σας ευχαριστώ» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να κρύβει την ενόχλησή της.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε η ίδια τον Δεκέμβριο στη διαδικτυακη εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού μίλησε για το ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού, τονίζοντας αισθάνεται πολύ κουρασμένη και ότι δεν είναι σίγουρη για το εάν έχει τις δυνάμεις που απαιτούνται.

«Το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας έχει φύγει σαν ενδεχόμενο. Και οι δύο πια… Δεν θέλω να ακουστεί περίεργο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι μεγάλωσα. Σε κάποια πράγματα είμαι πολύ ενοχική, τι θα πω, πώς θα τα πω. Όπως και αν ακουστεί, έχουμε αποφασίσει με τον Στέλιο ότι είμαστε μέχρι εδώ. Δεν θέλουμε άλλο παιδάκι. Δεν ξέρω αν θα άντεχα άλλο παιδάκι, αισθάνομαι ότι είμαι πολύ κουρασμένη και οι αντοχές είναι σαν να μειώνονται. Αισθάνομαι ότι κουράζομαι πολύ πιο εύκολα» είχε πει συγκεκριμένα.

