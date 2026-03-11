Hellenic Cables: Οκταετής συμφωνία με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης έως 2034

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπογράφοντας μακροχρόνια συμφωνία συνεργασίας με την ολλανδική εταιρεία διαχείρισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Alliander N.V.

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης και εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της Alliander για την αναβάθμιση και επέκταση των ενεργειακών υποδομών στην Ολλανδία.

Συνεργασία με ορίζοντα οκταετίας

Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των δύο εταιρειών έχει διάρκεια έως οκτώ χρόνια, καλύπτοντας την περίοδο από το 2026 έως το 2034. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Hellenic Cables θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την παράδοση καλωδίων μέσης τάσης (ΜΤ) και χαμηλής τάσης (ΧΤ), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Alliander.

Η ολλανδική εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαχειριστές ενεργειακών δικτύων στη χώρα, εξυπηρετώντας εκατομμύρια καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιεί τα επόμενα χρόνια στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών ηλεκτρισμού, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες και στην αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παραγωγή στη Θήβα

Τα καλωδιακά προϊόντα που θα παραδοθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της Hellenic Cables στη Θήβα, μία από τις βασικές παραγωγικές μονάδες της εταιρείας.

Η μονάδα αυτή έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω επενδύσεων που αύξησαν την παραγωγική της δυνατότητα, με αποτέλεσμα η δυναμικότητα του εργοστασίου να έχει πλέον διπλασιαστεί. Η εγκατάσταση λειτουργεί με σύγχρονες τεχνολογίες και ακολουθεί υψηλά πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας, ανταποκρινόμενη στις αυξημένες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών ενεργειακών έργων.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να αξιοποιήσει τις ενισχυμένες δυνατότητες παραγωγής της μονάδας, ενισχύοντας παράλληλα την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.

Ρόλος στην ενεργειακή μετάβαση

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης στην Ολλανδία. Η χώρα επενδύει σημαντικά στην ενίσχυση και αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων, προκειμένου να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την ενσωμάτωση περισσότερων έργων ανανεώσιμων πηγών.

Η αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, τα σύγχρονα καλωδιακά συστήματα αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών.

Η χρήση καλωδίων υψηλής ποιότητας συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και διασφαλίζει τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού σε βάθος χρόνου.

Αναφερόμενος στη νέα συνεργασία, ο Εμπορικός Διευθυντής Χερσαίων Καλωδίων της Hellenic Cables, Χρήστος Αποστολάκης, υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας για τη θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά ενεργειακών υποδομών.

Όπως σημείωσε, η επιλογή της Hellenic Cables από έναν σημαντικό διαχειριστή δικτύων όπως η Alliander επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στις τεχνολογικές δυνατότητες και την αξιοπιστία της.

«Η μακροχρόνια αυτή συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι διαχειριστές δικτύων της Ευρώπης στην Hellenic Cables ως αξιόπιστο συνεργάτη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η εταιρεία μας συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του ολλανδικού ηλεκτρικού δικτύου, προσφέροντας υψηλής ποιότητας καλωδιακές λύσεις και διατηρώντας σταθερή μακροπρόθεσμη δέσμευση», δήλωσε.

Η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Hellenic Cables και στην περαιτέρω συμμετοχή της σε μεγάλα έργα ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη.

