ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 14:09
11.03.2026 13:20

Οι Βελόνες της νεραντζιάς του Π. Καλυβίτη / Δευτέρα 16 Μαρτίου – Συζήτηση με τους συντελεστές με το τέλος της παράστασης

11.03.2026 13:20
photo_adv

Η Micrographia έχει την χαρά να παρουσιάζει το πρώτο ανέβασμα του θεατρικού κειμένου του Παναγιώτη Καλυβίτη, που ονομάζεται «οι Βελόνες της νεραντζιάς» (Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου 2020) στο ΠΛΥΦΑ στην αίθουσα  σε σκηνοθεσία Δήμητρας Δερμιτζάκη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 μ.μ. για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 μετά το πέρας της παράστασης θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό με άξονα τα ακόλουθα ερωτήματα:

Από το έργο στην παράσταση. Οικόσιτα θηρία.

  • Μπορεί κάποιος να στραγγαλίσει τον άνθρωπό του από αγάπη;
  • Είναι ο θάνατος αφροδισιακό;
  • Υπάρχει το πεπρωμένο των συναντήσεων;
  • Τι μπορεί να σημαίνει, το ασυνείδητο είναι η πολιτική;
  • Τι σχέση έχει η ψυχανάλυση με αυτά;

Με προσάναμμα αυτά τα ερωτήματα και ό,τι άλλο μας προκύψει, σας προσκαλούμε σε συζήτηση -μετά το τέλος της παράστασης-  παρουσία των συντελεστών (Ηθοποιοί, Σκηνοθέτρια, Συγγραφέας).

Ταυτότητα παράστασης

Οι Βελόνες της νεραντζιάς
του Παναγιώτη Καλυβίτη

Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Σκηνοθεσία: Δήμητρα Δερμιτζάκη
Σκηνογραφία: Αναστάσης Καρράς
Κοστούμια: Ήρα Σπαγαδώρου
Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Στέφανος Γιακουμάκης
Σχεδιασμός Φωτισμών: Άννα Σμπώκου
Επιμέλεια Κίνησης: Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης
Διεύθυνση Παραγωγής: Αιμιλία Σιαφαρίκα
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Αγγελική Νικολαΐδου, Δέσποινα Δρετάκη

Βοηθός Σκηνογράφου: Στέλλα Δέτση
Φωτογραφίες – Βίντεο: Μαρίλη Ζάρκου
Επιστημονικός Συνεργάτης: Αγγελική Πούλου
Σχεδιασμός Αφίσας: Βιργινία Χριστάκου
Παραγωγή: Micrographia
Δημόσιες Σχέσεις – Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου | We Will

Ερμηνεύουν:
Άγγελος Αλαφογιάννης, Χρυσή Βιδαλάκη, Adrian Frieling, Κορίνα Θεοδωρίδου,
Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης, Αγγελική Μπεβεράτου, Θωμάς Σιέκας

Πού: ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός
Πρεμιέρα: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Πότε: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15 (για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων)
Εισιτήρια: more.com
Τιμές: 15€ γενική είσοδος | 12€ μειωμένο / φοιτητικό / ΑΜΕΑ / 65+
Διάρκεια: 95’

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού
και την ευγενική χορηγία της Στέγης ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ.

Κατάλληλο για άνω των 16 ετών.

