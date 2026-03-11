search
ΚΟΣΜΟΣ

11.03.2026 21:33

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο χτύπημα που σκότωσε τον πατέρα του 

11.03.2026 21:33
Iran-Khamenei

Τρία εικοσιτετράωρα μετά την ανάδειξη του σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει άφαντος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο επιβεβαίωσε ότι ο 56χρονος Μοτζτάμπα τραυματίστηκε στο ίδιο χτύπημα στο Αρχηγείο του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη, που σκότωσε τον πατέρα του και τη σύζυγο του.

Τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στον βραχίονα

«Ήταν κι αυτός εκεί και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, αλλά δεν έχω ακούσει να το αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης. Έχω ακούσει ότι τραυματίστηκε στα πόδια, στο χέρι και στον βραχίονα... Νομίζω ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων του», είπε ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Αλιρέζα Σαλαριάν στον Guardian. 

Ερωτηθείς γιατί δεν έχει κάνει κάποια δήλωση ή έχει δώσει στη δημοσιότητα κάποια ανακοίνωση, είπε «Δεν νομίζω ότι είναι σε μία άνετη κατάσταση για να απευθύνει λόγο».

«Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε μαζί με τη σύζυγό του, την κόρη του, τον γαμπρό του και το 14 μηνών μωρό της κόρης του», επεσήμανε ο Σαλαριάν, ο οποίος βρισκόταν στο Ιράν όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ. 

«Βρίσκονταν στο σπίτι τους, κοντά στο προεδρικό γραφείο. Σκοτώθηκαν επίσης ανώτατοι διοικητές, οι οποίοι είχαν επίσης προσκληθεί. Ο ανώτατος ηγέτης είχε τέσσερις γιους και δύο κόρες και ζούσε στο ίδιο μέρος όπου εργαζόταν».

Ο Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε να τον διαδεχθεί ο γιος του

Ο Σαλαριάν σημείωσε ότι ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν ήθελε να τον διαδεχθεί ο γιος του. . «Τον ρώτησαν υψηλόβαθμοι κληρικοί και ο αείμνηστος ανώτατος ηγέτης είπε όχι. Δεν ήθελε ένα δυναστικό σύστημα. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξελέγη. Μετά την επίθεση υψηλόβαθμοι κληρικοί του είπαν: “Αυτή είναι η δουλειά, πρέπει να υπακούσεις”».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να κρύβεται υπό τον φόβο ότι θα επιχειρήσουν να τον δολοφονήσουν. «Δεν ξέρω αν ανησυχεί ή όχι, αλλά γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ και κυρίως το Ισραήλ θα προσπαθήσουν να τον βγάλουν από τη μέση».

Δεν περιμέναμε ότι θα μας επιτεθούν

Ο Σαλαριάν επεσήμανε ότι το χτύπημα αιφνιδίασε την ηγεσία του Ιράν, καθώς ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη. «Κανείς δεν πίστευε, δεν περίμενε ή είχε προβλέψει ότι θα μας επιτεθούν, ενώ ολοκληρωνόταν ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Ο Τραμπ είναι ένα φαινόμενο. Δεν πιστεύει στο δίκαιου ούτε σε διεθνές επίπεδο, ούτε στο εσωτερικό της χώρας του», τόνισε και εξήρε τις κυβερνήσεις του Τζο Μπάιντεν και του Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο αρνήθηκε ότι θα κατασκεύαζαν πυρηνικά όπλα.«Ο αείμνηστος ανώτατος ηγέτης ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα βάσει του θρησκευτικού κώδικα του Ιράν, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η χρήση πυρηνικών όπλων».

Δεν στοχεύσαμε εμείς την Κύπρο

Ο Σαλαριάν τόνισε ότι η Κύπρος είναι φιλικό κράτος και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά τις βρετανικές βάσεις

«Αν οι βάσεις στην Κύπρο είχαν χρησιμοποιηθεί, θα είχαμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Το Ιράν δεν ευθύνεται για τις επιθέσεις με drones και το έχει ανακοινώσει. Είναι πιθανό οι επιθέσεις να προήλθαν από το Ισραήλ με στόχο να εμπλέξουν άλλες χώρες σε αυτόν τον πόλεμο».

ΝΥΤ: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το χτύπημα στο σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν 

Άφαντος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Τι συμβαίνει με τον νέο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν; 

Reuters: Οι χώρες του Κόλπου πληρώνουν το τίμημα για τον πολέμο του Τραμπ και του Νετανιάχου 

