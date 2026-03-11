Τα 98α βραβεία OSCARS® έρχονται στην COSMOTE TV

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS® πλησιάζει και οι τηλεθεατές θα την παρακολουθήσουν ζωντανά στην COSMOTE TV, την αποκλειστική τηλεοπτική στέγη στην Ελλάδα του κορυφαίου κινηματογραφικού θεσμούέως και το 2028. Η λαμπερή τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή 15/3 (ξημερώματα Δευτέρας 16/3) στη 01.00, σε σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου (COSMOTE CINEMA OSCARS).

Οι συνδρομητές θα μπουν σε ρυθμούς OSCARS από τις 22.30 με την εκπομπή «OSCARS’® Night» (COSMOTE CINEMA OSCARS).Ο οικοδεσπότης Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος,μαζί με καλεσμένους από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης, που θα βρίσκονται στα στούντιο της COSMOTE TV, θα σχολιάσουν τις υποψηφιότητες και θα κάνουν προβλέψεις για τους νικητές.

Η COSMOTE TV, για μία ακόμη χρονιά, αποτελεί το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο που θα βρίσκεται στο «κόκκινο χαλί» των σημαντικότερων κινηματογραφικών βραβείων παγκοσμίως, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της βραδιάς στους τηλεθεατές του «OSCARS’® Night», με συνεχείς συνδέσεις έξω από το Dolby® Theater στο Ovation Hollywood έως την έναρξη της τελετής. Όλη η βραδιά των OSCARS (κόκκινο χαλί, τελετή απονομής) θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 16/3 στις 19.40 (COSMOTE CINEMA OSCARS), ενώ θα είναι διαθέσιμη και στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.