search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:54
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

11.03.2026 14:29

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

11.03.2026 14:29
LEED_OTE_NEW

Πιστοποίηση LEED Platinum έλαβε το πρόσφατα ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ.

Πρόκειται για την υψηλότερη διάκριση του διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος LEED (Leadership in Energy and Environment Design) του U.S. Green Building Council.

Το Διοικητικό Μέγαρο είναι το μεγαλύτερο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα που κατακτά πιστοποίηση LEED στο ανώτατο επίπεδο, κι ένα από τα ελάχιστα κτίρια διεθνώς.

Το LEED αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς σύστημα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων, με έργα πιστοποιημένα σε περισσότερες από 180 χώρες παγκοσμίως.

Η πιστοποίηση LEED Platinum επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζει τις εξαιρετικές επιδόσεις του κτιρίου σε καίριους άξονες βιωσιμότητας αλλά και επιμέρους δράσεις, όπως η μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO₂, η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, η ενσωμάτωση συστήματος φωτοβολταϊκών υπό μορφή σκιάστρων στον χώρο στάθμευσης με ικανότητα κάλυψης άνω του 22% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης, και η βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα και θερμικής άνεσης.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανακαίνισης, που κάλυψε περισσότερα από 45.000 τ.μ., έφερε εις πέρας η θυγατρική του Ομίλου, OTE Estate. Σήμερα στο «πράσινο» Διοικητικό Μέγαρο στεγάζονται περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι.

Η αναβάθμιση του Διοικητικού Μεγάρου εντάσσεται στη συνολικότερη δέσμευση του Ομίλου ΟΤΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή στους στόχους κλιματικής ουδετερότητας του Ομίλου TELEKOM.

Ο Όμιλος TELEKOM έγινε πρόσφατα ο πρώτος πολυεθνικός τηλεπικοινωνιακός όμιλος με κλιματική ουδετερότητα σε όλες τις δραστηριότητές του.  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

texerani khdeies froyron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαοθάλασσα στις κηδείες των διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης στην Τεχεράνη (Photos/Video)

mairi-maragoudaki-3
ADVERTORIAL

“Η γυναίκα του δάσους” – Μια συγκλονιστική παράσταση στο Calderone Art Space από το Σάββατο 21/3 στις 19:00

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 15:53
Donald-Trump (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τους αστραγάλους του Τραμπ; Νέες ανησυχίες για την υγεία του

hormuz-2342
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εξάγει τώρα περισσότερο πετρέλαιο- Ο έλεγχος του Ορμούζ, η Κίνα που δεν χάνει βαρέλι και ο τρόμος στους υπόλοιπους

diki xrysis avgis- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ποινές από 4 έτη έως ισόβια, 13 χρόνια στο διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης

1 / 3