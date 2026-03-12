search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:18
12.03.2026 12:13

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

12.03.2026 12:13
Samsung- Galaxy- S26- Nova

. Η Nova ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα της νέας σειράς Samsung Galaxy S26 σε όλα τα καταστήματα Nova και ηλεκτρονικά στο nova.gr.

Τα νέα Galaxy S26|S26+|S26 Ultra έφτασαν στη Nova και οι καταναλωτές μπορούν πλέον να τα αποκτήσουν, απολαμβάνοντας μια premium εμπειρία smartphone με προηγμένες λειτουργίες Galaxy AI, κορυφαία χαρακτηριστικά σχεδιασμού και απόδοσης, καθώς και δυνατότητες κάμερας που αναδεικνύουν κάθε στιγμή.

Galaxy S26 | S26+ | S26 Ultra

Η σειρά Galaxy S26 δίνει έμφαση στη διαισθητική αλληλεπίδραση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, συνδυάζοντας το σύστημα κάμερας με τις δυνατότητες του Galaxy AI. Με τα Photo Assist και Creative Studio, ο χρήστης μπορεί να επεξεργάζεται φωτογραφίες και βίντεο γρήγορα και εύκολα, απλώς περιγράφοντας με φυσικά λόγια το αποτέλεσμα που επιθυμεί.

Παράλληλα, η εμπειρία θέασης ενισχύεται με το ProScaler στα Galaxy S26+ και Galaxy S26 Ultra, προσφέροντας ρεαλιστικές λεπτομέρειες και καθηλωτική απεικόνιση, ενώ η τεχνολογία mDNIe συμβάλλει σε πιο ζωντανά και φυσικά χρώματα.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται το Galaxy S26 Ultra, το οποίο ξεχωρίζει με το Privacy Display, την πρώτη ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου σε smartphone, προσφέροντας αυξημένη προστασία της ιδιωτικότητας. Παράλληλα, διαθέτει Nightography Video για πιο ζωντανά βίντεο σε χαμηλό φωτισμό και αναβαθμισμένο Super Steady για πιο σταθερά πλάνα και πιο εύκολο καδράρισμα, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες λήψης.

Το Galaxy S26 διατίθεται από 1.049€, το Galaxy S26+ από 1.299€ και το Galaxy S26 Ultra από 1.499€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν σε όλα τα καταστήματα Nova με έως 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και ηλεκτρονικά στο nova.gr σε μοναδική τιμή στα προγράμματα “Unlimited Ομιλία&SMS+40GB” και “Unlimited All”. 

Η νέα σειρά Galaxy S26 είναι διαθέσιμη στη Nova με όφελος 15% σε Galaxy wearables ή tablet με ταυτόχρονη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr ή στα καταστήματα Nova.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:17
