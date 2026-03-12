search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:08
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web

12.03.2026 14:00

Χρυσές Σφαίρες 2027: Η Nikki Glaser επιστρέφει στον ρόλο της παρουσιάστριας για τρίτη συνεχή χρονιά (photo/video)

12.03.2026 14:00
nikki-glaser_golden-globes_1203_1920-1080_new
credit: AP

Η Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser), η διάσημη κωμικός που κατάφερε να δώσει νέα πνοή στον θεσμό των Χρυσών Σφαιρών, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ρόλο της παρουσιάστριας για τρίτη συνεχή χρονιά.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα υποδεχθούμε ξανά τη Νίκι στη σκηνή το 2027», δήλωσε η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών, Helen Hoehne. «Η χιουμοριστική της ακρίβεια, η αυθεντικότητα και η ικανότητά της να κυριαρχεί στη σκηνή είναι μοναδικά και ανυπομονούμε να δούμε τι άσους έχει στο μανίκι της, για την τελετή της επόμενης χρονιάς», πρόσθεσε.

Η 84η διοργάνωση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2027. Θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS, ενώ την παραγωγή υπογράφει η Dick Clark Productions.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα παρουσιάσω τις Χρυσές Σφαίρες για τρίτη φορά, όχι μόνο επειδή είναι η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ, αλλά επειδή η αδερφή μου έχει τρία παιδιά και τώρα θα είμαστε ίσες στα μάτια των γονιών μου και του Κυρίου», δήλωσε η ηθοποιός με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

Με την Γκλέιζερ στο ρόλο της οικοδέσποινας, η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε 9,17 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ (σε μετρήσεις live+7) και 27,07 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, ο εναρκτήριος μονόλογός της έγινε viral, ξεπερνώντας τις 14 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε μόλις 36 ώρες από τη μετάδοση, σύμφωνα με το Deadline.

