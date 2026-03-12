Oliver Stone για τον πόλεμο στο Ιράν: «Είναι γελοίο – Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ» (photos)

Ο Όλιβερ Στόουν (Oliver Stone), ο οποίος υπηρέτησε το 1967 και το 1968, ήταν ο πρώτος βετεράνος του Βιετνάμ που σκηνοθέτησε μια ταινία για την εμπειρία του δίνοντας στο «Platoon» μεγαλύτερη αυθεντικότητα.

Με αφορμή την 40η επέτειο του «Platoon», ο Στόουν μίλησε στο Variety για τους αγώνες του για να ολοκληρωθεί η ταινία, τη θλίψη του για την άρρηκτη έλξη της Αμερικής προς τις ξένες συγκρούσεις και τους φόβους του ότι οι ειλικρινείς πεποιθήσεις του εκτροχίασαν την καριέρα του στο Χόλιγουντ.

«Μας απέρριπταν για 10 χρόνια. Ο κόσμος θεωρούσε το σενάριο απογοητευτικό. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι αυτή η ταινία γυρίστηκε σε μια αγορά που δεν ήταν φιλική προς τις δηλώσεις κατά του Βιετνάμ. Έλεγα την αλήθεια και ξεκαθάριζα μερικά από τα ψέματα που λέγονταν για το Βιετνάμ», εξήγησε ο αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος.

«Είναι απλώς γελοίο που επιστρέφουμε σε αυτή την κατάσταση αγάπης για τον πόλεμο. Δεν έχουμε μάθει τίποτα από το Βιετνάμ – απλώς συνεχίζουμε να στρατιωτικοποιούμαστε και να ενισχύουμε τον αμυντικό μας προϋπολογισμό», υπογράμμισε ο Στόουν.

«Συνεχίσαμε να κυριαρχούμε, να εκφοβίζουμε και να απειλούμε. Ο πόλεμος στο Ιράκ ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή από το Βιετνάμ. Και τώρα ο κ. Τραμπ (ξεκινά) πόλεμο στο Ιράν και παίζει το ίδιο παιχνίδι με την Κούβα και τη Βενεζουέλα. Είναι σαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν μαθαίνουμε ποτέ το μάθημά μας» επισήμανε.

Αναφερόμενος σε άλλες ταινίες με θέμα τον πόλεμο του Βιετνάμ εξέφρασε τη θέση ότι το «Coming Home» ήταν πολύ δυνατό, πρόσθεσε όμως ότι ειπώθηκε από την οπτική γωνία της Τζέιν Φόντα (Jane Fonda) ως συζύγου του βετεράνου. Τόνισε ότι θαύμασε ως κινηματογραφικό έργο το «Apocalypse Now», αλλά η ιστορία φαινόταν μυθολογική και δεν μπορούσε να τη συνδέσει καθόλου με αυτό που είδε ως στρατιώτης.

Αναφερόμενος στην επιλογή του Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen) για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Στόουν είπε ότι αρχικά, το 1984 στην ταινία θα πρωταγωνιστούσε ο αδερφός του Τσάρλι Σιν, Εμίλιο Εστέβεζ (Emilio Estevez).

«Αλλά η ταινία τελικά γυρίστηκε το 1986, ο Εμίλιο ήταν μεγαλύτερος. Ο Τσάρλι ήταν 19 ή 20 ετών και είχε την ίδια συμπεριφορά με τον Εμίλιο. Και μου άρεσε πολύ. Δεν είχε κάνει πολλή δουλειά. Αλλά είχε μια αφελή ποιότητα, όπως εγώ όταν ήμουν πίσω στο Βιετνάμ» σημείωσε.

«Κάθε μέρα ήταν αξέχαστη. Αλλά την τελευταία μέρα των γυρισμάτων, είχα την αίσθηση ότι είχαμε κάνει κάτι σημαντικό. Δεν ήξερα αν κάποιος θα έβλεπε την ταινία. Δεν ήξερα ότι θα ήταν επιτυχία. Αλλά η συνείδησή μου ήταν καθαρή. Ένιωθα ότι είχα πετύχει κάτι στη ζωή μου που θα μπορούσε να αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου», τόνισε ο Στόουν για την ταινία που γυρίστηκε με 6 εκατομμύρια δολάρια και με ένα καστ άγνωστων τότε ηθοποιών όπως ο Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe), ο Φόρεστ Γουίτακερ (Forest Whitaker) και ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) και σημείωσε μεγάλη επιτυχία με εισπράξεις 137,9 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στόουν είπε ότι νιώθει απογοητευμένος. «Σίγουρα έχω μιλήσει φωναχτά για τις πεποιθήσεις μου όλα αυτά τα χρόνια και η καριέρα μου έχει πληγεί εξαιτίας αυτού. Πήρα το μάθημά μου: Κράτα τις απόψεις σου κρυφές», επισήμανε.

