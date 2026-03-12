TP Greece: Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης 700 γυναικών με δεξιότητες AI και σύγχρονα εργαλεία επαγγελματικής ανάπτυξης

Μια σημαντική πρωτοβουλία ενδυνάμωσης των γυναικών, μέσω της πρόσβασης σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που ενισχύουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και προοπτική, υλοποιεί η TP Greece με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Mexoxo, που υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών μέσα από την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Με κεντρικό μήνυμα «Access to AI. Confidence for the Future. Unlocking women’s potential.», η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της πρόσβασης στη γνώση και στις ψηφιακές δεξιότητες για την ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 700 γυναίκες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση για έναν χρόνο σε διεθνή εκπαιδευτική πλατφόρμα με περισσότερα από 200 masterclasses, μεταξύ των οποίων και προγράμματα που εστιάζουν σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και σύγχρονες εφαρμογές της στην καθημερινή εργασία.

Συνολικά, 350 γυναίκες εργαζόμενες της TP Greece και 350 γυναίκες από την ευρύτερη κοινότητα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών που ενισχύουν σύγχρονες επαγγελματικές και ψηφιακές δεξιότητες.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει masterclasses και θεματικές που εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση του ρόλου της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στην ανάπτυξη προσαρμοστικής σκέψης και ηγετικών δεξιοτήτων σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και στην αξιοποίηση πρακτικών εργαλείων AI μέσα από εφαρμογές που μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στην εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζεται ως πρακτικό μέσο ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης, της αυτονομίας και της επαγγελματικής εξέλιξης. Η ενέργεια εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της TP Greece να εξελίσσεται σε έναν συνεργάτη που αξιοποιεί την τεχνολογία για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ενισχύουν τους ανθρώπους και τις δυνατότητές τους.

Η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece, δήλωσε: «Σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον τρόπο που εργαζόμαστε, η πρόσβαση στη γνώση και στις ψηφιακές δεξιότητες γίνεται καθοριστικός παράγοντας για την ισότιμη συμμετοχή στο μέλλον της εργασίας. Στην TP Greece πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν δίνει στους ανθρώπους τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση να εξελιχθούν. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες να γνωρίσουν την τεχνητή νοημοσύνη, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διαμορφώσουν ενεργά το μέλλον της επαγγελματικής τους πορείας».

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας TP Women, μέσω της οποίας η TP προωθεί την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο. Συνεχίζοντας την επένδυση σε πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, η TP Greece εστιάζει φέτος στην πρόσβαση των γυναικών σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και σε εργαλεία που ενισχύουν την προσαρμοστικότητα και την επαγγελματική τους εξέλιξη στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.