ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 11:21
ΚΟΣΜΟΣ

13.03.2026 10:55

Στην Ανατολική Μεσόγειο πλέει το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle (video)

13.03.2026 10:55
charles_de_gaulle_new

Bίντεο με το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle δημοσίευσε την Παρασκευή το Παρίσι. Στο βίντεο εμφανίζεται και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο στολίσκος του επιβλητικού αεροπλανοφόρου αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο «για να συμβάλει στην προστασία των συμμάχων μας, των υπηκόων. μας και των συμφερόντων μας σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από την επιστροφή του πολέμου» αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Άμυνας. 

Μετά την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου στις 2 Μαρτίου, η Γαλλία στέλνει το δικό της «πλωτό οχυρό» για να δείξει ότι η Ευρώπη διαθέτει αυτόνομη ισχύ πυρός στην περιοχή.

Η παρουσία του αεροπλανοφόρου, το οποίο συνοδεύεται από το πολεμικό πλοίκο Tonnerre και μια ολόκληρη ομάδα μάχης (φρεγάτες, υποβρύχια), λειτουργεί ως προειδοποίηση προς το Ιράν και τον «δορυφόρο του», τη Χεζμπολάχ, να μην ανοίξουν νέο μέτωπο στη Μεσόγειο.

1 / 3