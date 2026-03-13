Αναδρομικά εισοδήματα και εφορία τι ισχύει για τις δηλώσεις και πώς φορολογούνται τα ποσά προηγούμενων ετών

Πολλοί φορολογούμενοι που εισέπραξαν καθυστερημένα ποσά από μισθούς, συντάξεις ή άλλες αποδοχές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βασικό ερώτημα κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων: πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να δηλωθούν τα αναδρομικά εισοδήματα.

Τα ποσά αυτά μπορεί να προκύπτουν από διάφορες αιτίες, όπως δικαστικές αποφάσεις, αλλαγές στη νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις ή καθυστερημένες καταβολές από ασφαλιστικούς φορείς. Συχνά αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά και αγρότες που λαμβάνουν ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η βασική φορολογική αρχή είναι ότι τα αναδρομικά δεν φορολογούνται στο έτος που καταβλήθηκαν, αλλά στο έτος στο οποίο αντιστοιχούν. Δηλαδή, η φορολόγηση συνδέεται με το πότε δημιουργήθηκε το δικαίωμα είσπραξης του ποσού και όχι με το πότε τελικά καταβλήθηκε στον δικαιούχο.

Για να εφαρμοστεί αυτή η αρχή, οι φορολογούμενοι πρέπει να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη στα οποία αναφέρονται τα ποσά. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα εισοδήματα καταγράφονται σωστά στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει απλοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πλέον πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά. Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης της φορολογικής διοίκησης, στην πλατφόρμα myAADE.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, ο φορολογούμενος επιλέγει το φορολογικό έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα ποσά και προχωρά στην υποβολή της σχετικής δήλωσης. Για παράδειγμα, εάν ένα αναδρομικό ποσό αφορά αποδοχές του 2019, η τροποποιητική δήλωση πρέπει να γίνει για το φορολογικό έτος που αντιστοιχεί σε εκείνη την περίοδο.

Για παλαιότερα έτη, πριν από το 2015, η διαδικασία δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, όπου οι δηλώσεις υποβάλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που καταβάλλονται αναδρομικά ύστερα από ένσταση ή δικαστική απόφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον επιλεγεί να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τα φορολογικά έτη από το 2020 και μετά.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα από τη φορολογική διοίκηση, στο οποίο εμφανίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα αναδρομικά εισοδήματα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, η οποία επιτρέπει την αποπληρωμή της οφειλής σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για την ανίχνευση περιπτώσεων στις οποίες αναδρομικά ποσά δεν δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Οι έλεγχοι βασίζονται σε διασταυρώσεις στοιχείων που προέρχονται από εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλους φορείς που αποστέλλουν στη φορολογική διοίκηση τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους προσυμπληρωμένους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων, καθώς τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς εμφανίζονται πλέον αυτόματα στο σύστημα. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά αν τα δεδομένα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στα πραγματικά ποσά που έχουν εισπράξει.

Η τεκμηρίωση του έτους στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά μπορεί να προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών που εκδίδουν οι εργοδότες ή οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δικαστικές αποφάσεις, παλαιότερες βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις από λογιστές και φοροτεχνικούς που βασίζονται σε στοιχεία ασφαλιστικών δηλώσεων.

Η σωστή καταγραφή των αναδρομικών εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της φορολογικής διοίκησης έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισμό ποσών που δεν έχουν δηλωθεί.

