search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 09:04
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

13.03.2026 08:35

Αναδρομικά εισοδήματα και εφορία τι ισχύει για τις δηλώσεις και πώς φορολογούνται τα ποσά προηγούμενων ετών

13.03.2026 08:35
eforia gise

Πολλοί φορολογούμενοι που εισέπραξαν καθυστερημένα ποσά από μισθούς, συντάξεις ή άλλες αποδοχές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βασικό ερώτημα κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων: πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να δηλωθούν τα αναδρομικά εισοδήματα.

Τα ποσά αυτά μπορεί να προκύπτουν από διάφορες αιτίες, όπως δικαστικές αποφάσεις, αλλαγές στη νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις ή καθυστερημένες καταβολές από ασφαλιστικούς φορείς. Συχνά αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ, αλλά και αγρότες που λαμβάνουν ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η βασική φορολογική αρχή είναι ότι τα αναδρομικά δεν φορολογούνται στο έτος που καταβλήθηκαν, αλλά στο έτος στο οποίο αντιστοιχούν. Δηλαδή, η φορολόγηση συνδέεται με το πότε δημιουργήθηκε το δικαίωμα είσπραξης του ποσού και όχι με το πότε τελικά καταβλήθηκε στον δικαιούχο.

Για να εφαρμοστεί αυτή η αρχή, οι φορολογούμενοι πρέπει να προχωρήσουν σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη στα οποία αναφέρονται τα ποσά. Μέσω αυτής της διαδικασίας τα εισοδήματα καταγράφονται σωστά στο αντίστοιχο φορολογικό έτος και υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων έχει απλοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πλέον πραγματοποιείται κυρίως ηλεκτρονικά. Για αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης της φορολογικής διοίκησης, στην πλατφόρμα myAADE.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή, ο φορολογούμενος επιλέγει το φορολογικό έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα ποσά και προχωρά στην υποβολή της σχετικής δήλωσης. Για παράδειγμα, εάν ένα αναδρομικό ποσό αφορά αποδοχές του 2019, η τροποποιητική δήλωση πρέπει να γίνει για το φορολογικό έτος που αντιστοιχεί σε εκείνη την περίοδο.

Για παλαιότερα έτη, πριν από το 2015, η διαδικασία δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, όπου οι δηλώσεις υποβάλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που καταβάλλονται αναδρομικά ύστερα από ένσταση ή δικαστική απόφαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον επιλεγεί να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τα φορολογικά έτη από το 2020 και μετά.

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα από τη φορολογική διοίκηση, στο οποίο εμφανίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα αναδρομικά εισοδήματα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, η οποία επιτρέπει την αποπληρωμή της οφειλής σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους για την ανίχνευση περιπτώσεων στις οποίες αναδρομικά ποσά δεν δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Οι έλεγχοι βασίζονται σε διασταυρώσεις στοιχείων που προέρχονται από εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλους φορείς που αποστέλλουν στη φορολογική διοίκηση τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους προσυμπληρωμένους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεων, καθώς τα στοιχεία που αποστέλλουν οι φορείς εμφανίζονται πλέον αυτόματα στο σύστημα. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά αν τα δεδομένα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στα πραγματικά ποσά που έχουν εισπράξει.

Η τεκμηρίωση του έτους στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά μπορεί να προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών που εκδίδουν οι εργοδότες ή οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δικαστικές αποφάσεις, παλαιότερες βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις από λογιστές και φοροτεχνικούς που βασίζονται σε στοιχεία ασφαλιστικών δηλώσεων.

Η σωστή καταγραφή των αναδρομικών εισοδημάτων στις φορολογικές δηλώσεις θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της φορολογικής διοίκησης έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισμό ποσών που δεν έχουν δηλωθεί.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί δεν θα σταματήσει το άλμα πετρελαίου

Στουρνάρας: Στα επίπεδα του 2025 η ανάπτυξη αν η κρίση κρατήσει ένα μήνα

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου ρίχνει την Wall Street – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cindy-croford-new
LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του, τι εκτιμούν οι αρχές

eforia gise
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά εισοδήματα και εφορία τι ισχύει για τις δηλώσεις και πώς φορολογούνται τα ποσά προηγούμενων ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

kwnstantinopoulos androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή: «Τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 09:01
cindy-croford-new
LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Το βίντεο με την πρωινή ρουτίνα της που προκάλεσε αντιδράσεις – «Είσαι εκτός πραγματικότητας»

samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς: Η ρωγμή που έγινε… ρήγμα και η τακτική της κυβέρνησης μπροστά στη νέα επίθεση

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ακραίες απειλές από τον Τραμπ, «δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες» – Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τη βάση του Ιντσιρλίκ – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3