Ρεκόρ εσόδων και κερδών για τη LEGO το 2025 με ισχυρή ανάπτυξη παγκοσμίως

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος LEGO το 2025, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, ενώ παράλληλα διεύρυνε το μερίδιο αγοράς του σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά παιχνιδιών συνέχισε να αναπτύσσεται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% και διαμορφώθηκαν στα 83,5 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες (DKK), αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα LEGO σε όλες τις βασικές αγορές. Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις προς τους καταναλωτές σημείωσαν άνοδο 16%, καθώς περισσότερα παιδιά αλλά και ενήλικες επέλεξαν προϊόντα της εταιρείας.

Η LEGO κατάφερε να αναπτυχθεί με ρυθμό υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη συνολική αγορά παιχνιδιών, η οποία κατέγραψε ανάπτυξη περίπου 7%, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς της.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 18% και έφτασαν τα 22 δισεκατομμύρια δανέζικες κορώνες, αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων αλλά και της βελτιωμένης αποδοτικότητας στην παραγωγή και τη λειτουργία της εταιρείας. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άνοδο 21% και διαμορφώθηκαν στα 16,7 δισεκατομμύρια κορώνες.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν κατά 4% και ανήλθαν σε 19,9 δισεκατομμύρια κορώνες, από 19,2 δισεκατομμύρια το 2024, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές έφτασαν τα 10,8 δισεκατομμύρια κορώνες. Τα αποτελέσματα αυτά στηρίχθηκαν στα υψηλά λειτουργικά κέρδη, παράλληλα με τη συνέχιση σημαντικών επενδύσεων.

Συνολικά, η εταιρεία επένδυσε 9,2 δισεκατομμύρια κορώνες μέσα στο 2025, κυρίως για την κατασκευή νέων εργοστασίων και την επέκταση υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της LEGO για ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου LEGO, Niels B. Christiansen, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τις επιδόσεις του 2025, οι οποίες, όπως είπε, χτίζουν πάνω στην επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς.

Όπως σημείωσε, η υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας οφείλεται στο ευρύ και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, στη δυναμική του brand LEGO, αλλά και στο αποτελεσματικό λειτουργικό μοντέλο που επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη.

Το 2025 η εταιρεία παρουσίασε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην ιστορία της, με περισσότερα από 860 διαφορετικά προϊόντα, περίπου τα μισά από τα οποία ήταν νέα. Τα προϊόντα απευθύνονται σε builders όλων των ηλικιών, από μικρά παιδιά έως ενήλικες συλλέκτες.

Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς σειρές προϊόντων ξεχώρισαν τα LEGO City, LEGO Technic, LEGO Star Wars, LEGO Icons και LEGO Botanicals, που προσέλκυσαν νέους χρήστες στο παιχνίδι LEGO.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας έπαιξαν και οι στρατηγικές συνεργασίες. Η συνεργασία με τη Formula 1 προσέλκυσε νέους φίλους της μάρκας, ενώ τα πρώτα προϊόντα που βασίζονται στο συγκεκριμένο concept κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

Παράλληλα, η LEGO συνέχισε να επενδύει και στο ψηφιακό παιχνίδι, με νέους τίτλους και σετ που βασίζονται σε δημοφιλή franchises όπως το LEGO Minecraft και το LEGO Super Mario. Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του LEGO Fortnite Odyssey, το οποίο ξεπέρασε για πρώτη φορά το ένα δισεκατομμύριο ώρες παιχνιδιού από την κυκλοφορία του.

Η εταιρεία ενίσχυσε επίσης την παγκόσμια παραγωγική και εφοδιαστική της αλυσίδα. Μέσα στο 2025 άνοιξε νέο εργοστάσιο και περιφερειακό κέντρο διανομής στο Βιετνάμ, ενώ προχώρησε και η ανάπτυξη νέας μονάδας στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα επεκτάθηκαν υφιστάμενα εργοστάσια σε Ουγγαρία, Μεξικό και Κίνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη βιωσιμότητα. Το ποσοστό ανανεώσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των LEGO bricks αυξήθηκε σημαντικά και έφτασε το 52%, έναντι 33% το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο του 50%.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε παραγωγή, καινοτομία και βιωσιμότητα θα συνεχίσουν να στηρίζουν τη δυναμική ανάπτυξη του brand LEGO τα επόμενα χρόνια.

