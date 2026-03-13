Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη έχει πει ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή στο θέμα των υποκλοπών

Σε κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην τηλεόραση του Σκάι.

Σχετικά με τις αναφορές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη σύνδεση της εταιρείας Intellexa με κρατικές υπηρεσίες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία των αρχών. Σημείωσε ότι ο Άρειος Πάγος έχει εκδώσει διάταξη σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού» και ότι τέσσερις ιδιώτες έχουν παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι «η Δικαιοσύνη έχει πει με διάταξή της… ότι δεν υπήρχε κρατική εμπλοκή» και απέδωσε τη στάση του κ. Ανδρουλάκη σε προσπάθεια διαχείρισης εσωτερικών θεμάτων του κόμματός του. Παράλληλα, επικαλέστηκε ευρωπαϊκές εκθέσεις που καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας στο Κράτος Δικαίου, αναφέροντας πως «σε θεσμικό-νομικό επίπεδο ό,τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση… το έχει κάνει».

Για τις καταγγελίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη. Χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως προσπάθεια στοχοποίησης πολιτικών προσώπων χωρίς στοιχεία, δηλώνοντας: «το να “κρεμάμε στα μανταλάκια” κάποιον επειδή έχει διατελέσει μόνο και μόνο υπουργός… δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την εξωτερική πολιτική, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, «έχει περάσει πολύ πάνω από τον πήχη» και χαρακτήρισε τον χρονισμό της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού ως «πάρα πολύ λάθος».

Στον τομέα της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε τη στρατηγική της κυβέρνησης για αύξηση των εσόδων μέσω της ανάπτυξης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Παραδέχθηκε την πίεση που προκαλεί η ακρίβεια, ωστόσο σημείωσε ότι η χώρα έχει απομακρυνθεί από την εικόνα που είχε το 2015.

Για την περίοδο του Πάσχα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός» για έκτακτες παροχές, τονίζοντας ότι οι όποιες ενισχύσεις θα εξεταστούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε την πρότασή του για την κατάργηση της ανωνυμίας στα social media, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της συκοφαντίας. Διευκρίνισε ότι η πρόταση δεν αφορά την απαγόρευση των ψευδωνύμων, αλλά την κατοχή της πραγματικής ταυτότητας του χρήστη από τις πλατφόρμες.

«Θα ξέρει η πλατφόρμα ότι πίσω από τον “Νέμο” κρύβεται ο Χρήστος Κούτρας», ανέφερε, εξηγώντας ότι αυτό θα επιτρέψει στη δικαιοσύνη να παρεμβαίνει όταν τελούνται αδικήματα. Επιπλέον, προανήγγειλε πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων σε κοινωνικά δίκτυα, παραλληλίζοντας το ζήτημα με τους περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ. Κάλεσε τέλος σε μια κοινή προσπάθεια «να βγάλουμε τις κουκούλες» από το ψηφιακό περιβάλλον.

