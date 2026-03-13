Μια ξεχωριστή Formula 1 εμπειρία στο κέντρο της Πάτρας – Το esports Road Tournament της Allwyn έρχεται στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στις 14 Μαρτίου

Μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ένταση υπόσχεται να προσφέρει για ακόμα μια φορά το esports Road Tournament της Allwyn. Ως Official Partner της Formula 1 και της McLaren Racing Team, η Allwyn έχει ξεκινήσει ένα εντυπωσιακό τουρνουά προσομοίωσης, σε τέσσερις πόλεις της Ελλάδας.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την Αθήνα, η δράση μεταφέρεται στην Πάτρα το Σάββατο, 14 Μαρτίου, από τις 12:00 έως τις 20:00 στην Πλατεία Τριών Συμμάχων με αγώνες προσομοίωσης, challenges και interactive δραστηριότητες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στο cockpit των προσομειωτών της McLaren Racing Team και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην ιστορική πίστα του Silverstone. Ο ταχύτερος οδηγός κάθε πόλης κερδίζει μια θέση στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου στο The Mall Athens. Ο νικητής του μεγάλου τελικού θα ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία, αφού θα κερδίσει ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στην Αγγλία, στις 15 και 16 Μαΐου.

Διαδραστικές εμπειρίες για όλους τους επισκέπτες

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο τουρνουά, μπορούν να κατοχυρώσουν τη θέση τους μέσω του Discord Server της Allwyn. Διαφορετικά, βάσει της εκάστοτε διαθεσιμότητας, θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε άτομα που θα βρίσκονται στον χώρο, χωρίς να έχουν κλείσει διαδικτυακά θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους συμμετέχοντες είναι να είναι ενήλικες.

