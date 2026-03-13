search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026
«Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες» του Θέμη Μουμουλίδη στο θέατρο Auditorium

Ο Θέμης Μουμουλίδης παρουσιάζει το νέο θεατρικό του έργο στο θέατρο Auditorium από τις 18 Απριλίου 2026 και για 15 παραστάσεις.

Εγκαινιάζοντας μια τριλογία με κεντρικό άξονα τις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας στη σύγχρονη κοινωνία, ο «Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες» είναι ένα βαθιά ανθρώπινο, κοινωνικό έργο, μια συγκλονιστική ιστορία, που εστιάζει στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται τρεις γυναίκες: Mια Γιαγιά αντισυμβατική· μια Μαμά εκκωφαντικά απούσα· μια Εγγονή βαθιά αφοσιωμένη στη Γιαγιά που τη μεγάλωσε. Μετά τον θάνατο του άντρα της η γιαγιά κατάφερε σπουδάσει και να υπηρετήσει το δικαστικό σώμα. Καθώς η υγεία της γιαγιάς κλονίζεται, οι δύο γυναίκες έρχονται ακόμη πιο κοντά. Ένα τυχαίο εύρημα, ωστόσο, φέρνει στην επιφάνεια το αποσιωπημένο παρελθόν.

Η ιστορία εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και ανατροπές. Ένας άντρας με απάνθρωπη κακοποιητική συμπεριφορά, μια επαρχιακή πόλη, όπου όλοι γνωρίζουν, και κανείς δεν θέλει να ξέρει τίποτε· ένας κόσμος υποκρισίας, σιωπής και συνενοχής, που κάνει το θύμα της βίας να αισθάνεται ανήμπορο, καταδικασμένο, ακόμη και ένοχο· μια γυναίκα παγιδευμένη σ’ έναν γάμο που έγινε εφιάλτης, παγωμένη από τον τρόμο· και στο πλευρό της, ένας σκύλος που «έκλαιγε βουβά τις νύχτες» – μοναδικός μάρτυρας και σύμμαχος.

Το σοκ των αποκαλύψεων δοκιμάζει τη σχέση γιαγιάς και εγγονής. Ξημέρωμα Χριστουγέννων, λίγο πριν το τέλος, η Γιαγιά αποκαλύπτει το τελευταίο της μεγάλο μυστικό, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα.

Ο Θέμης Μουμουλίδης υπογράφει ένα έργο που συνδυάζει τον ζωντανό, ρεαλιστικό διάλογο με τη συνειρμική γλώσσα της σκέψης και της μνήμης, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό με τη βαθιά τρυφερότητα.

Η γραφή του προσεγγίζει το ευαίσθητο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας εστιάζοντας στην αντιμετώπιση του τραύματος και την δυνατότητα επανεκκίνησης: παρ’ όλα όσα τη στοιχειώνουν, η κεντρική ηρωίδα του κατορθώνει να επανεφεύρει τον εαυτό της να σπουδάσει , να υπηρετήσει το δικαστικό σώμα και να χτίσει μια νέα ζωή, μεταστοιχειώνοντας το τραύμα σε μια λυτρωτικά «λοξή» ματιά στον κόσμο και, τελικά, σε δύναμη ζωής.

«Ο Σκύλος που έκλαιγε βουβά τις Νύχτες» αποτελεί μια σύγχρονη θεατρική πρόταση, επίκαιρη και βαθιά συγκινητική. Μια ιστορία επιβίωσης που οδηγεί από το σκοτάδι της βίας στην ελπίδα και το φως. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται καθημερινά δίπλα μας.

Ερμηνεύουν: Μαρία Κατσανδρή, Ιφιγένεια Καραμήτρου

Παραστάσεις:

  • 18 Απριλίου – 4 Μαΐου
  • Σάββατο 18 Απριλίου 18.30 και 21.15
  • Κυριακή 19, 26/4 & 3/5 ώρα 21:00
  • Δευτέρα 20, 27/4 & 4/5, ώρα 21:00
  • Τρίτη 21, 28/4 ώρα 20:00

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ AUDITORIUM, Σίνα 2-4, Αθήνα

