ADVERTORIAL

04.03.2026 11:58

Η Μαρίνα Ασλάνογλου στις Εκκλησιάζουσες, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

04.03.2026 11:58
aslanoglou_marina_new

Η Μαρίνα Ασλάνογλου θα ερμηνεύσει την Πραξαγόρα στην παράσταση ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, την κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με την 5η Εποχή.

Η σπουδαία ηθοποιός θα υποδυθεί έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς ρόλους της αριστοφανικής κωμωδίας, σε μια φιλόδοξη παραγωγή που θα απολαύσουμε με την μορφή τσίρκου-cabaret. Η παράσταση σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη, ουσιαστικής σύμπραξης δυνάμεων, που εγκαινιάζουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Λευτέρης Γιοβανίδης και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής

Η φιλόδοξη παραγωγή θα παρουσιαστεί σε απόδοση-διασκευή από τη Νεφέλη Μαϊστράλη και τον Θέμ Μουμουλίδη, μουσική Θοδωρή Οικονόμου και κινησιολογική επεξεργασία Πατρίτσιας Απέργη.

Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026  στο Αγρίνιο.

