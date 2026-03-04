Η Μαρίνα Ασλάνογλου στις Εκκλησιάζουσες, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Μαρίνα Ασλάνογλου θα ερμηνεύσει την Πραξαγόρα στην παράσταση ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, την κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με την 5η Εποχή.
Η σπουδαία ηθοποιός θα υποδυθεί έναν από τους πιο απαιτητικούς και εμβληματικούς ρόλους της αριστοφανικής κωμωδίας, σε μια φιλόδοξη παραγωγή που θα απολαύσουμε με την μορφή τσίρκου-cabaret. Η παράσταση σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη, ουσιαστικής σύμπραξης δυνάμεων, που εγκαινιάζουν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου Λευτέρης Γιοβανίδης και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής
Η φιλόδοξη παραγωγή θα παρουσιαστεί σε απόδοση-διασκευή από τη Νεφέλη Μαϊστράλη και τον Θέμ Μουμουλίδη, μουσική Θοδωρή Οικονόμου και κινησιολογική επεξεργασία Πατρίτσιας Απέργη.
Η επίσημη πρεμιέρα θα δοθεί στις 30 Ιουνίου 2026 στο Αγρίνιο.
