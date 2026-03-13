Πόλεμος, ακρίβεια αλλάζουν το χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού – 11.000 ακυρώσεις πτήσεων, αλλαγές στις προτιμήσεις προορισμών

Ο παγκόσμιος τουρισμός έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βαδίζει πάνω σε ασταθές έδαφος. Μετά την πανδημία, που για δύο χρόνια παρέλυσε σχεδόν ολοκληρωτικά τη διεθνή ταξιδιωτική κίνηση, μια νέα γεωπολιτική κρίση έρχεται να θυμίσει πόσο εύθραυστη είναι τελικά αυτή η «βαριά βιομηχανία» πολλών οικονομιών.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο τις χώρες που βρίσκονται κοντά στις συγκρούσεις. Οι επιπτώσεις διαχέονται σε ολόκληρο το διεθνές ταξιδιωτικό σύστημα, από τις αερομεταφορές μέχρι τη συμπεριφορά των ίδιων των ταξιδιωτών. Και όσο η σύγκρουση παρατείνεται, τόσο αυξάνεται η ανησυχία στον κλάδο ότι η φετινή τουριστική χρονιά μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο δύσκολα απ’ ό,τι υπολόγιζαν κυβερνήσεις και επιχειρήσεις.

Ήδη μεγάλοι διεθνείς tour operators έχουν αρχίσει να αναπροσαρμόζουν τα προγράμματά τους, ακυρώνοντας πακέτα προς προορισμούς που βρίσκονται κοντά στις εμπόλεμες περιοχές. Ταυτόχρονα προσφέρουν ευέλικτες αλλαγές ή πλήρεις επιστροφές χρημάτων στους ταξιδιώτες, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια παραμένουν έντονες.

Τα στοιχεία που καταγράφονται από τον ταξιδιωτικό κλάδο δείχνουν ότι η κρίση έχει προκαλέσει μια από τις πιο έντονες αναταράξεις στον παγκόσμιο τουρισμό μετά την περίοδο της πανδημίας. Η βασική αιτία είναι η διατάραξη του διεθνούς αεροπορικού δικτύου.

Μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή έχει περιοριστεί ή κλείσει για λόγους ασφαλείας. Περιοχές που αποτελούσαν κρίσιμους κόμβους διεθνών πτήσεων, όπως το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο αυτών των περιορισμών.

Οι συνέπειες είναι άμεσες: χιλιάδες πτήσεις ακυρώνονται ή αναδρομολογούνται, δημιουργώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπολογίζεται ότι έχουν ήδη ακυρωθεί περισσότερες από 11.000 πτήσεις, επηρεάζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο επιβάτες.

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στον ρωσικό εναέριο χώρο. Αυτό περιορίζει τις εναλλακτικές διαδρομές για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και αυξάνει σημαντικά το κόστος των αερομεταφορών.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν αυξηθεί αισθητά, ανεβάζοντας το λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών. Οι αυξήσεις αυτές μεταφέρονται αναπόφευκτα και στα αεροπορικά εισιτήρια, ιδιαίτερα σε διαδρομές που συνδέουν την Ευρώπη με την Ασία ή την Αυστραλία.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο όπου οι ταξιδιώτες είναι ήδη πιεσμένοι από τον γενικότερο πληθωρισμό και την αύξηση του κόστους ζωής. Έτσι, αντί να μειώσουν πλήρως τα ταξίδια τους, φαίνεται ότι αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν.

Οι τουρίστες γίνονται πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους και επιλέγουν πιο οικονομικές επιλογές. Ταυτόχρονα, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην ευελιξία των κρατήσεων, προτιμώντας ταξιδιωτικά πακέτα που επιτρέπουν αλλαγές χωρίς υψηλές χρεώσεις.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ταξιδιώτες οργανώνουν πλέον τα ταξίδια τους πολύ πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Εκεί που οι κρατήσεις γίνονταν συχνά τρεις μήνες νωρίτερα, σήμερα μεγάλο ποσοστό γίνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες πριν από το ταξίδι.

Την ίδια στιγμή, η γεωγραφία του τουρισμού αλλάζει. Η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να χάσει σημαντικό μέρος των επισκεπτών της, ενώ οι απώλειες για τις οικονομίες της περιοχής μπορεί να φτάσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, η Δυτική Ευρώπη φαίνεται να απορροφά μεγάλο μέρος αυτής της μετατοπισμένης ζήτησης. Πόλεις της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας καταγράφουν αυξημένο ενδιαφέρον από ταξιδιώτες της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας.

Ωστόσο, αυτή η μετατόπιση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο παγκόσμιος τουρισμός βρίσκεται σε ασφαλές έδαφος. Αντίθετα, αναδεικνύει πόσο εξαρτημένος παραμένει από τη γεωπολιτική σταθερότητα, το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία των διεθνών μεταφορών.

Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι ο τουρισμός δεν είναι τόσο ανθεκτικός όσο συχνά παρουσιάζεται. Κάθε μεγάλη κρίση – υγειονομική, οικονομική ή γεωπολιτική – αρκεί για να διαταράξει μια παγκόσμια βιομηχανία που στηρίζεται πάνω απ’ όλα στην αίσθηση ασφάλειας και προβλεψιμότητας.

Και όσο ο κόσμος παραμένει ασταθής, τόσο περισσότερο ο τουρισμός θα συνεχίσει να κινείται σε αυτή τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανάπτυξη και την αβεβαιότητα.

