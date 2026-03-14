Alpha Bank: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό και την οικονομία

Πιθανές επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό, στην ενέργεια και στην οικονομική δραστηριότητα μπορεί να έχει η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι οι εξελίξεις μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν εντείνουν την αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, προσθέτοντας μία ακόμη πηγή αναταραχής σε μια περίοδο που ήδη χαρακτηρίζεται από πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στις ενεργειακές αγορές.

Ωστόσο, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται μέχρι στιγμής ανθεκτική, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έρχεται να προστεθεί στις διαταραχές που έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι αλλαγές στη δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η συσσώρευση αυτών των γεγονότων αυξάνει το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης φορτίων, ενώ δημιουργεί νέες πιέσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, οι αναταράξεις στις θαλάσσιες εμπορικές οδούς και η αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου οδηγούν σε υψηλότερα ναύλα, εξέλιξη που μπορεί να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας

Η Ελλάδα δεν εισάγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από το Ιράν. Παρόλα αυτά, παραμένει ευάλωτη σε αυξήσεις των διεθνών τιμών ενέργειας, καθώς είναι καθαρός εισαγωγέας ενεργειακών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 που επικαλείται η Alpha Bank, οι εισαγωγές φυσικού αερίου προήλθαν κυρίως από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ πάνω από το 60% των εισαγωγών πετρελαίου προήλθε από το Ιράκ, το Καζακστάν και τη Λιβύη.

Συνολικά, το πετρέλαιο, τα παράγωγά του και το φυσικό αέριο καλύπτουν περίπου το 61% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα, ποσοστό από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών ενέργειας μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό και το κόστος παραγωγής.

Οι πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να επηρεάσει και τον ελληνικό τουρισμό, έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας.

Η άμεση συμβολή των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση παρατεταμένης έντασης στην περιοχή της Μεσογείου, ενδέχεται να επηρεαστούν οι ταξιδιωτικές ροές προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τομέα της κρουαζιέρας.

Αντίθετα, εάν η σύγκρουση περιοριστεί γεωγραφικά στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της έναντι ανταγωνιστικών προορισμών.

Οι επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει την επενδυτική δραστηριότητα.

Το 2026 αποτελεί το τελευταίο έτος υλοποίησης του προγράμματος Next Generation EU και απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα ορόσημα των εθνικών σχεδίων έως το τέλος Αυγούστου, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Παρά τις προκλήσεις, οι επενδύσεις αποτέλεσαν βασικό μοχλό ανάπτυξης το 2025, καταγράφοντας αύξηση 8,9%, κυρίως σε κατοικίες, μεταφορικό εξοπλισμό και κατασκευές.

Η κρίση επηρεάζει και τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο σημείο διέλευσης του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, καθώς από εκεί διακινούνται περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Μέσω της ίδιας διαδρομής πραγματοποιείται επίσης σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία αυτής της θαλάσσιας οδού μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Οι επιπτώσεις στις αγορές

Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη παρουσίασαν αυξημένη μεταβλητότητα, ενώ καταγράφηκε και άνοδος στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μια αύξηση των τιμών πετρελαίου κατά 10% μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες βραχυπρόθεσμα.

Παράλληλα, θα μπορούσε να μειώσει το πραγματικό ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά 0,1 έως 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει και την ευπάθεια της Ευρώπης σε γεωπολιτικούς κραδασμούς.

Παρά τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία, η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να βασίζεται σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα που διακινούνται μέσω ασταθών διεθνών αγορών.

Η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και η μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη θωράκιση των ευρωπαϊκών οικονομιών απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις.

