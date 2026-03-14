Έρχεται ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ – Πιθανότατα αύριο Κυριακή ανεβαίνουν τα εκκαθαριστικά

Ο «λογαριασμός» του ΕΝΦΙΑ για το 2026 βρίσκεται προ των πυλών, καθώς είναι πλέον θέμα χρόνου να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Μάλιστα, δεν αποκλείεται η διαδικασία να ξεκινήσει ακόμη και αύριο Κυριακή, με τους φορολογούμενους να μπορούν να δουν τι θα πληρώσουν φέτος.

Συνολικά το Δημόσιο υπολογίζει να εισπράξει περίπου 2,3 δισ. ευρώ από τον φόρο ακινήτων, ενώ η αποπληρωμή του θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ η τελευταία θα πληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet και να δουν το εκκαθαριστικό τους. Η διαδικασία είναι απλή: από το μενού «Εφαρμογές» επιλέγουν «Δημοφιλείς εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Εκεί θα εμφανιστεί το εκκαθαριστικό για το 2026, ενώ υπάρχει και δυνατότητα εκτύπωσης.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων, ο φετινός ΕΝΦΙΑ αναμένεται να είναι περίπου ίδιος με πέρυσι. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν αλλάξει ούτε οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων ούτε οι βασικοί συντελεστές υπολογισμού του φόρου.

Ωστόσο, δεν θα είναι όλοι στην ίδια θέση. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που θα δουν μικρότερο λογαριασμό, αλλά και άλλοι που θα πληρώσουν περισσότερα.

Μειώσεις στον φόρο θα έχουν κυρίως όσοι ασφάλισαν την κατοικία τους για φυσικές καταστροφές, δηλαδή για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Για ακίνητα με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως και 20%, εφόσον η ασφάλιση κάλυπτε ολόκληρο το 2025. Αν η ασφάλιση έγινε για μικρότερο χρονικό διάστημα, από τρεις έως έντεκα μήνες, τότε η έκπτωση μειώνεται αναλογικά.

Για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση παραμένει στο 10%.

Μικρότερο ΕΝΦΙΑ θα δουν επίσης όσοι μέσα στο 2025 πούλησαν ακίνητα ή τα μεταβίβασαν μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς η αξία της περιουσίας τους μειώθηκε.

Στον αντίποδα, περισσότερο φόρο θα πληρώσουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025. Αυτό μπορεί να έγινε είτε μέσω αγοράς είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς. Επιβάρυνση μπορεί να προκύψει και για όσους απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία.

Επίσης, αυξημένος λογαριασμός μπορεί να προκύψει για όσους δήλωσαν τακτοποιημένους αυθαίρετους χώρους, καθώς έτσι αυξάνονται τα τετραγωνικά που εμφανίζονται στην εφορία.

Παράλληλα, το σύστημα προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Για παράδειγμα, ο φόρος μπορεί να μειωθεί κατά 50% για ιδιοκτήτες που έχουν χαμηλά εισοδήματα και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Αυτό αφορά οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά, καθώς και άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος και επιφάνειας ακινήτων.

Την ίδια ώρα, απαλλαγές προβλέπονται και για ιδιοκτήτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Τέλος, ειδική ρύθμιση ισχύει για όσους έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής (με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων). Για αυτούς ο ΕΝΦΙΑ φέτος θα είναι μειωμένος κατά 50%, ενώ από το 2027 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή, εφόσον η αξία της κατοικίας δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

