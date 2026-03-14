Φορολογικές δηλώσεις: Τη Δευτέρα ξεκινά η υποβολή τους – Μειώσεις τεκμηρίων και νέοι κωδικοί στο Ε1

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, εγκαινιάζοντας μια διαδικασία, που από εφέτος συνδέεται με περισσότερα προσυμπληρωμένα στοιχεία, νέες ενδείξεις στο έντυπο δήλωσης Ε1, δραστικές μεώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά και ειδικά ζητήματα που χρήζουν προσοχής για ακίνητα, αναδρομικά και επαγγελματική δραστηριότητα.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ οι φορολογούμενοι που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Ωστόσο, το ύψος της έκπτωσης για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο, θα εξαρτηθεί και από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η έκπτωση ανέρχεται σε 4% για υποβολή έως τις 30 Απριλίου, 3% για υποβολή έως τις 15 Ιουνίου και 2% για υποβολή έως τις 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί έως την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου.

Για μισθωτούς και συνταξιούχους, ισχύει και εφέτος ότι θα δουν προσυμπληρωμένα τα περισσότερα πεδία της δήλωσης. Πριν την υποβάλλουν, όμως, θα πρέπει να την ελέγξουν ή να συμπληρώσουν και τυχόν στοιχεία (π.χ.: για τόκους καταθέσεων κ.λπ.). Αν δεν προβούν οι ίδιοι στην υποβολή της, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 30 Απριλίου. Ωστόσο, δεν χάνουν το δικαίωμα για εκ των υστέρων διορθώσεις, μέχρι τη λήξη της διορίας υποβολής.

Το βασικό χαρακτηριστικό της φετινής διαδικασίας είναι ότι ο φορολογούμενος καλείται να ελέγξει πολύ πιο προσεκτικά όχι μόνο τα εισοδήματά του, αλλά και τα στοιχεία που επηρεάζουν την τελική εκκαθάριση μέσω αντικειμενικών δαπανών, εξαρτώμενων μελών, ακινήτων και ειδικών καθεστώτων.

Με άλλα λόγια, η ορθή συμπλήρωση δεν θα κριθεί μόνο στους μισθούς, τις συντάξεις ή τα ενοίκια, αλλά και σε λεπτομέρειες που μέχρι σήμερα συχνά περνούσαν απαρατήρητες.

Το νέο Ε1

Στο νέο έντυπο Ε1 ενσωματώνονται επικαιροποιημένοι κωδικοί για συνταξιούχους και νέες ενάρξεις επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ προστίθεται και ο κωδικός 079 για ενήλικο εξαρτώμενο άγαμο τέκνο έως 25 ετών που σπουδάζει, είναι εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Πρόκειται για μία προσθήκη με ουσιαστική σημασία, καθώς αποσαφηνίζει τη φορολογική αποτύπωση μιας κατηγορίας νοικοκυριών, που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε προβλήματα με την τεκμαρτή επιβάρυνση για τα εξαρτώμενα μέλη τους. Πρακτικά, το παιδί δεν θα θεωρείται πλέον «τεκμήριο», επιβαρύνοντας φορολογικά τους γονείς.

Την ίδια στιγμή, το Ε1 εμφανίζει πλέον αναλυτικότερα τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται το ελάχιστο καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφέστερη για τον φορολογούμενο επαγγελματία, αφού στη δήλωση αποτυπώνονται τα στοιχεία υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος (έτη δραστηριότητας, τριετίες, ο κατώτατος μισθός, το κριτήριο της μισθοδοσίας υπαλλήλων, ο κύκλος εργασιών και οι προβλεπόμενες μειώσεις), ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ελέγξει πώς διαμορφώνεται η βάση φορολόγησής του.

Τεκμήρια και φόρος

Η μεγάλη ανατροπή που έρχεται από τις φετινές δηλώσεις, αφορά στα τεκμήρια διαβίωσης (αντικειμενικές δαπάνες) για κατοικίες, πισίνες, σκάφη και ορισμένες κατηγορίες ΙΧ επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς επέρχονται σημαντικές αλλαγές και ελαφρύνσεις (της τάξεως του 30% έως 50%) σε σχέση με όσα ίσχυαν επί δεκαετίες για τους ιδιοκτήτες τους.

Οι φορολογούμενοι θα μπορέσουν να διαπιστώσουν τις μειώσεις, εφόσον εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές, βλέποντας προσυμπληρωμένα τα νέα ποσά, δίπλα από τους κωδικούς στους οποίους αναγράφονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξουν με ιδιαίτερη προσοχή (ή να διορθώσουν αν εντοπίσουν λάθη) όσα στοιχεία αφορούν στην κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους: αν δηλώνεται σωστά ότι πρόκειται για φιλοξενία ή δωρεάν παραχώρηση, καθώς και όποια άλλα περιουσιακά δεδομένα επηρεάζουν τις αντικειμενικές δαπάνες.

Ε2 και ακίνητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το έντυπο Ε2, το οποίο επηρεάζει άμεσα την εκκαθάριση για τους φορολογουμένους με εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τον αριθμό παροχής ρεύματος, τα στοιχεία του μισθωτή, τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης, τη διάρκεια της μίσθωσης μέσα στο 2025, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τον ακριβή χαρακτηρισμό της χρήσης κάθε ακινήτου.

Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων, δωρεάν παραχώρησης, ιδιοχρησιμοποίησης, υπεκμίσθωσης και βραχυχρόνιας μίσθωσης, επειδή κάθε κατηγορία δηλώνεται διακριτά και φορολογείται με διαφορετικό τρόπο.

Στο ίδιο έντυπο, πρέπει να περιλαμβάνονται και τα κενά ακίνητα, καθώς και ειδικά στοιχεία για όσα αποκτήθηκαν, μεταβιβάστηκαν ή παρέμειναν ημιτελή μέσα στο 2025.

Πώς υποβάλλουν σύζυγοι τα ζευγάρια

Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 των συζύγων/Μελών Συμφώνου Συμβίωσης υποβάλλονται ως κοινές, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου/ΜΣΣ δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024 και εφεξής, οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο ένας εκ των δύο συζύγων που δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου συζύγου.

Οι σύζυγοι, ωστόσο, δύνανται να υποβάλουν χωριστή δήλωση, εφόσον είχαν επιλέξει να υποβάλουν χωριστή δήλωση, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή της χωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική και για τον έτερο σύζυγο, είναι ανέκκλητη για το πρώτο έτος που αφορά και ισχύει για κάθε επόμενο φορολογικό έτος, αν δεν ανακληθεί μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του αντίστοιχου έτους.

Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να έχει ενημερωθεί το Φορολογικό Μητρώο για τις παραπάνω μεταβολές.

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον έχει ενημερωθεί το Φορολογικό Μητρώο, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο, κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Κληρονόμοι

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το έτος 2025 μέχρι την ημερομηνία του θανάτου τους, υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους τους, με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, εμπρόθεσμα έως την 31.12.2026.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να έχει προηγηθεί ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ανήλικοι

Σε περιπτώσεις όπου ανήλικο άγαμο τέκνο υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση και, παράλληλα, αποκτά και εισοδήματα άλλης κατηγορίας (όπως για παράδειγμα εισόδημα από ακίνητη περιουσία) αυτά αναγράφονται στη δήλωση του υπόχρεου γονέα, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Κάτοικοι εξωτερικού

Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις και για τους κατοίκους ημεδαπής.

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μετέφερε την κατοικία του στο εξωτερικό εντός του 2025, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31.12.2026.

Δηλώσεις με επιφύλαξη

Δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια, για την εξέταση της επιφύλαξης, υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους και τον λόγο της επιφύλαξης, προκειμένου να εκκαθαριστούν οι δηλώσεις και να εκδοθούν οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου από την υπηρεσία αυτή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 30 ημερών, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται, χωρίς να ληφθεί υπόψη η επιφύλαξη, δεδομένου ότι, η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου.

Η δήλωση που υποβάλλεται με επιφύλαξη ελέγχεται μόνο ως προς το λόγο της επιφύλαξης, εκτός εάν κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος δικαιολογητικών και ο φορολογούμενος ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος.

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

Δήλωση στο λογιστή

Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό – λογιστή – λογιστικό γραφείο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η εξουσιοδότηση αυτή αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται διαδικτυακά στην εφαρμογή διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων του λογαριασμού του φορολογούμενου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Σε περίπτωση που λογιστής – φοροτεχνικός νοσηλευτεί για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, λόγω ασθένειας ή τοκετού, που αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα του νοσοκομείου νοσηλείας του, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των εντολέων – πελατών του, οι οποίες λήγουν εντός του διαστήματος από την πρώτη (1η) μέχρι και την τριακοστή (30ή), κατ’ ανώτατο όριο, ημέρα νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του εξιτηρίου, εφόσον η νοσηλεία δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες ή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου συμπληρώθηκε νοσηλεία τριάντα (30) ημερών, για μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τους εντολείς – πελάτες για τους οποίους ο λογιστής – φοροτεχνικός αποδεδειγμένα ήταν εξουσιοδοτημένος μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ήδη κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος

Σε περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες παρατείνονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από αυτόν του θανάτου.

Πτωχεύσεις

Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για τα εισοδήματα από την πτωχευτική περιουσία στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1γ του παρόντος και μια δήλωση από τον πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από τη μη πτωχευτική περιουσία με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Πού απαιτείται «διπλή» προσοχή

Μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι έχουν προσυμπληρωθεί σωστά οι αποδοχές, οι παρακρατήσεις και τυχόν ποσά αλλοδαπής προέλευσης. Ενώ όσοι δηλώνουν εισοδήματα από ενοίκια, θα πρέπει να επαληθεύσουν τα στοιχεία και τα ποσά που δηλώνουν στο myProperty οι ίδιοι ή και τυχόν συνιδιοκτήτες τους.

Αυξημένος έλεγχος απαιτείται και για όσους έλαβαν αναδρομικά, καθώς στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται σωστή αποτύπωση και, όπου προβλέπεται, ξεχωριστή υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στο έτος όπου ανάγονται τα εισοδήματα.

Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά αν έχουν ληφθεί υπόψη οι μειώσεις που προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες, όπως τα πρώτα έτη δραστηριότητας, οι πολύτεκνοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι εκμεταλλευτές ταξί, οι εκμεταλλευτές σχολικού κυλικείου και οι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, παραμεθόριες περιοχές και μικρά νησιά.

Οι κάτοικοι εξωτερικού χρειάζεται να ελέγξουν ιδιαίτερα τους σχετικούς κωδικούς φορολογικής κατοικίας, καθώς και τις ενδείξεις που συνδέονται με την απόκτηση εισοδήματος στην Ελλάδα υπό το ειδικό καθεστώς κατοίκων ΕΕ ή ΕΟΧ.

