Πόλεμος στο Ιράν: Η αύξηση των επιτοκίων ως νέα «τιμωρία» των αγορών μετά το σοκ του πετρελαίου

Αντιμέτωπη ακόμη και με το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα, εάν η ένταση στη Μέση Ανατολή και ειδικά γύρω από το Ιράν οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου είναι η πρώτη και πιο άμεση αντίδραση των αγορών στην κλιμάκωση της κρίσης. Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους βασικότερους ενεργειακούς κόμβους στον κόσμο και κάθε γεωπολιτική ένταση στην περιοχή προκαλεί ανησυχία για την προσφορά ενέργειας.

Όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, το κόστος μεταφέρεται γρήγορα σε όλη την οικονομία. Από τα καύσιμα και τις μεταφορές μέχρι την παραγωγή και τις τιμές στα ράφια, η αύξηση της ενέργειας μπορεί να τροφοδοτήσει νέο κύμα ακρίβειας.

Αυτό ακριβώς φοβούνται τώρα οι αγορές. Αν ο πληθωρισμός πάρει ξανά ανοδική πορεία, οι κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: είτε να καθυστερήσουν τη μείωση των επιτοκίων είτε ακόμη και να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις για να συγκρατήσουν τις τιμές.

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η κυρίαρχη εκτίμηση στις αγορές ήταν ότι το 2026 θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή ενός κύκλου χαμηλότερων επιτοκίων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η γεωπολιτική ένταση όμως αλλάζει τους υπολογισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωρισμού στην ευρωζώνη.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο. Η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου επηρεάζει σχετικά γρήγορα το κόστος καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφορών.

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια επηρεάζουν άμεσα και το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το Δημόσιο.

Μια νέα αύξηση επιτοκίων στην Ευρώπη θα μπορούσε να μεταφραστεί σε ακριβότερα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, ειδικά για όσους έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Οι εξελίξεις επηρεάζουν και τον σχεδιασμό του ελληνικού Δημοσίου για τις επόμενες κινήσεις στις αγορές ομολόγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την επόμενη έξοδο της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Ο λόγος είναι ότι σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης αυξάνεται η μεταβλητότητα και τα επιτόκια δανεισμού μπορεί να κινηθούν ανοδικά.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να περιμένει. Ένα μεγάλο μέρος των φετινών χρηματοδοτικών αναγκών έχει ήδη καλυφθεί, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον χρονισμό των εκδόσεων ομολόγων.

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει άμεση πίεση για νέο δανεισμό και έτσι το οικονομικό επιτελείο μπορεί να περιμένει πιο ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και από τη ναυτιλία, έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας περνά από θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι η διάρκεια της κρίσης. Αν η ένταση αποκλιμακωθεί σχετικά γρήγορα, οι τιμές ενέργειας μπορεί να σταθεροποιηθούν και οι αγορές να επανέλθουν στην προσδοκία για χαμηλότερα επιτόκια.

Αν όμως η σύγκρουση παραταθεί και το πετρέλαιο παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τότε το σενάριο αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής μπορεί να επιστρέψει στο προσκήνιο, με άμεσες συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και για την Ελλάδα.

