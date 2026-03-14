search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 00:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.03.2026 23:52

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: 280 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σε 10 ώρες – 47 κατευθύνονταν στη Μόσχα

drone 444- new

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μέσα σε διάστημα 10 ωρών, έως τις 21:00 το Σάββατο (14/3), οι μονάδες αεράμυνας σε κεντρική και δυτική Ρωσία αναχαίτισαν συνολικά 280 ουκρανικά drones. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 47 από τα drones είχαν στόχο τη Μόσχα.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε δηλώσει ότι έξι drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε διάστημα 11 ωρών.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Μπριάνσκ στα σύνορα με την Ουκρανία, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, δήλωσε στο Telegram ότι μονάδες στην περιοχή του κατέρριψαν 128 drones.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα βασικό εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα πυραύλων στην περιοχή Μπριάνσκ. Ο Μπογκομάζ είπε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτήν την επίθεση, χωρίς να διευκρινίσει τι επλήγη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stena tou omrouz iran usa
ΚΟΣΜΟΣ

HAE
ΚΟΣΜΟΣ

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

uragi1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

flat-hunters
MEDIA

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

stena tou omrouz iran usa
ΚΟΣΜΟΣ

HAE
ΚΟΣΜΟΣ

drone 444- new
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3