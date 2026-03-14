Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν προσπάθειες να αρχίσουν συζητήσεις για εκεχειρίας στο Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, το οποίο συμπλήρωσε ότι και το Ιράν είναι αντίθετο σε μια τέτοια την πιθανότητα μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuteres η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων των ΗΠΑ, στις χώρες του Κόλπου, να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

Επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις προσπάθειες για εκεχειρία των δύο χωρών φέρεται μετά τις ΗΠΑ και το Ιράν να απορρίπτει από την πλευρά του την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, αρκετές χώρες προσπάθησαν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για κατάπαυση των πολεμικών επιχειρήσεων από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια εκτεταμένη σύγκρουση, ακόμη και καθώς ο πόλεμος που διευρύνεται προκαλεί θύματα μεταξύ των αμάχων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, εκτινάσσοντας τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς.

Τα αμερικανικά πλήγματα στο Χαργκ, το κοραλλιογενές νησάκι στον Περσικό Κόλπο που αποτελεί τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με αναλυτές δείχνουν την αποφασιστικότητα του Τραμπ να προχωρήσει στην ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο νέος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην ανακοίνωσή του διαμήνυσε ότι θα κρατήσει κλειστα τα Στενά του Ορμούζ και έχει απειλήσει να εντείνει τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες ως αντίποινα. Ο αμερικανο-ισραηλινός πόλεμος στο Ιράν και η εξάπλωσή του στις γύρω περιοχές έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν, και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην εφοδιασμό με πετρέλαιο στην ιστορία, καθώς η θαλάσσια κυκλοφορία έχει παραλύσει στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου μεταφέρεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ρόλο διαμεσολαβητή αναλαμβάνει Ομάν και Αίγυπτος

Το Ομάν, το οποίο μεσολάβησε στις συνομιλίες πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και επεκτάθηκε γρήγορα στις χώρες του Κόλπου, προσπάθησε πολλές φορές να ανοίξει μια γραμμή επικοινωνίας, αλλά ο Λευκός Οίκος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν ανώνυμα στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών και επικεντρώνεται στη συνέχιση του πολέμου για την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Οι ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις προσπάθειες αρκετών χωρών να διαπραγματευτούν μια κατάπαυση του πυρός μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να τερματίσουν τις αεροπορικές επιδρομές τους και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν τον οριστικό τερματισμό των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων και

αποζημιώσεις στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός.

Η Αίγυπτος, η οποία συμμετείχε επίσης στη διαμεσολάβηση πριν από την έναρξη του πολέμου, έχει προσπαθήσει επίσης να ​ανοίξει ξανά το δίαυλο επικοινωνίας ενώ οι προσπάθειες δεν φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο, έχουν εξασφαλίσει κάποια στρατιωτική αυτοσυγκράτηση από γειτονικές χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, ​σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Πηγή: Reuters

