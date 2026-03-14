search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.03.2026 19:23

CNN: «Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν»

JD Vance

Τον περασμένο Ιούνιο, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς εμφανίστηκε σε αλλεπάλληλες τηλεοπτικές εκπομπές για να επαινέσει την πρωτοβουλία για την αποστολή.

Αμέσως μετά την επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, ο Βανς δραστηριοποιήθηκε έντονα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X για να υπερασπιστεί μαχητικά τη νομιμότητα του εγχειρήματος.

Τώρα όμως, έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν και ο Βανς ακόμη δεν έχει προσφέρει κάποια παρόμοια ψήφο εμπιστοσύνης.

Μάλιστα την Παρασκευή, ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο τι είχε συμβουλεύσει τον Τραμπ αρχικά και πιο πρόσφατα για το τι μέλλει γενέσθαι με το Ιράν, ο Βανς έδωσε μια εκτενή απάντηση, αλλά απέφυγε να εκθέσει την προσωπική του άποψη για τον πόλεμο.

Έχει κάνει ελάχιστες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αφορούν κυρίως νεκρούς στρατιωτικούς και κοινοποιούν σχόλια του Τραμπ και όχι προσωπικά του.

Η έλλειψη ισχυρής δημόσιας υποστήριξης από τον αντιπρόεδρο είναι εμφανής εδώ και καιρό, αλλά πλέον γίνεται ακόμη πιο έντονη.

Σύμφωνα με το CNN, ο Βανς αρχικά είχε αρνητική στάση για έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά άλλαξε στάση όταν έγινε σαφές ότι ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής δράσης και υποστήριξε μια ταχεία και αποφασιστική επίθεση.

Πάντως, οι αρχικές επιφυλάξεις του αντιπροέδρου συμφωνούν με παρελθούσες τοποθετήσεις του που εκθείαζαν τις αρετές της μη παρέμβασης.

Ως γερουσιαστής, το 2023, υποστήριζε ότι ο Τραμπ ήταν ένας επιτυχημένος πρόεδρος σε μεγάλο βαθμό επειδή έμεινε μακριά από πολέμους. Το 2024 είχε πει ότι ένας πόλεμος με το Ιράν δεν θα ήταν προς το συμφέρον των ΗΠΑ και θα αποτελούσε μια «τεράστια σπατάλη πόρων». Πέρυσι, προσωπικά του μηνύματα που διέρρευσαν υποδήλωναν ότι ήταν επιφυλακτικός απέναντι στις επιθέσεις του Τραμπ στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Αναλυτές βλέπουν ότι ενδεχομένως ο Βανς κρατά αποστάσεις έχοντας υπόψη την προεδρική εκστρατεία του 2028, καθώς οι περισσότερες δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν μικρή υποστήριξη στον πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκαν για τη στάση του αντιπροέδρου, τόσο ο Τραμπ, όσο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι ο Βανς έχει διαφορετική άποψη από τον πρόεδρο.

Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ του ίδιου και του Βανς, απάντησε: «Όχι, δεν νομίζω, τα πάμε πολύ καλά σε αυτό», για να υπαινιχθεί αμέσως μετά ότι «ίσως ήταν φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από εμένα».

Από την πλευρά του, ο Χέγκσεθ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να υπάρχει «σχίσμα» μεταξύ του Βανς και του Τραμπ, έπλεξε το εγκώμιο του αντιπροέδρου, όμως απέφυγε να απαντήσει άμεσα.

Πηγή: CNN

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

seismosgrafos
ΕΛΛΑΔΑ

mesi anatoli new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

flat-hunters
MEDIA

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

1 / 3