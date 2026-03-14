Κούβα: Κτίριο του Κομμουνιστικού Κόμματος δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για τα μπλάκ αουτ (Videos)

Διαδηλωτές επιτέθηκαν, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, κατά των τοπικών γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, σε απόσταση περίπου 460 χιλιομέτρων από την Αβάνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και των ελλείψεων βασικών αγαθών.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαδηλωτές να εισβάλουν στο κτήριο που βρίσκεται στην κοινότητα Μορόν, να βγάζουν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα και στη συνέχεια να τα καίνε στον δρόμο.

Political protests are unfolding in Cuba, accompanied by arson



Right now, in the cities of Ciego de Ávila and Morón, Central Cuba, during night-time protests in the second week of a complete power outage, people are lighting bonfires and, reportedly, have set fire to local… pic.twitter.com/dY4dRKs5hm — Sprinter Press (@SprinterPress) March 14, 2026

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Invasor, πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν έπειτα από αυτά τα «περιστατικά βανδαλισμού».

Αντιμέτωπη με μαζικές ελλείψεις και παρατεταμένες διακοπές ρεύματος

Ενώ πλήττεται ήδη από μια βαθιά οικονομική κρίση, η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μαζικές ελλείψεις καυσίμων και παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που πολλοί Κουβανοί εκφράζουν τη δυσφορία τους δημοσίως μέσω διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτα, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταλήγουν σε συναυλίες με κατσαρόλες.

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο έναν ντε φάκτο ενεργειακό αποκλεισμό, επικαλούμενη την «έκτακτη απειλή» σε βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από αυτήν τη νήσο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας την 3η Ιανουαρίου και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που προέτρεψε την κουβανική κυβέρνηση να «συνάψει μία συμφωνία» προτού να είναι πάρα πολύ αργά.

Το όνειρο του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κρύβει την επιθυμία του να δει αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα και ασκεί μια πολιτική μέγιστης πίεσης, λόγω των σχέσεων της νήσου με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Η Κούβα επιβεβαίωσε χθες πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άρχισε να αποφυλακίζει πολιτικούς κρατουμένους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Βατικανό, έναν ιστορικό μεσολαβητή μεταξύ των δύο ιδεολογικών εχθρών.

