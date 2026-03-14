ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:22
14.03.2026 18:28

Haaretz: Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες μέσα στις επόμενες ημέρες, τις πρώτες συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που ενδέχεται να διεξαχθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, να ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με την Haaretz.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο και στον αφοπλισμό της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, τόνισε.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, λέγοντας ότι ανταποδίδει για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ έχει έκτοτε εξαπολύσει εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 770 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες άλλους, ενώ η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους κατά μήκος των συνόρων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

