«Αυτό που έκαναν είναι σφαγή»: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό πολυκατοικίας στα περίχωρα της Σιδώνας

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα Σάββατο (14 Μαρτίου) στην πόλη Σιδώνα του Λιβάνου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας NNA.

Ο Μεχιντίν αλ-Τεριάκι, ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο το βομβαρδισμού που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Χαρέτ Σαϊντά του νότιου Λιβάνου, στα περίχωρα της Σιδώνας, είπε ότι ο θείος του και τρία μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν. «Αυτό που έκαναν είναι σφαγή», δήλωσε σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 773 άτομα στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου την Παρασκευή (13 Μαρτίου), με πληροφορίες από το Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 98 από τους νεκρούς ήταν παιδιά.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ αφού αυτή άνοιξε πυρ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά την έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Γκουτέρες για Λίβανο: «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, μόνο διπλωματία»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» για την κατάσταση στον Λίβανο, αφού επισκέφθηκε ορισμένους από τους εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους καθώς και νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται τραυματισμένοι άμαχοι μετά τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Ο νότος [της χώρας] κινδυνεύει να μετατραπεί σε ερημιά. Η νότια Βηρυτός, που βρίσκεται υπό εκτεταμένες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ, κινδυνεύει να βομβαρδιστεί μέχρι την πλήρη καταστροφή», δήλωσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Ο λιβανικός λαός δεν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο, «σύρθηκε σε αυτόν», πρόσθεσε.

«Το μήνυμά μου προς τα εμπόλεμα μέρη είναι σαφές: σταματήστε τις μάχες, σταματήστε τους βομβαρδισμούς. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, μόνο διπλωματία, διάλογος και εφαρμογή του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε ο Γκουτέρες.

«Οι άμαχοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί και να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνονται σεβαστές», είπε. «Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει».

Διαβάστε επίσης:

