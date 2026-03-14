Guardian: Διογκώνεται η κριτική στον Τραμπ εντός ΗΠΑ – «Είναι ο στρατηγός του χάους, λέει ψέματα όπως αναπνέει»

«Κύριε Πρόεδρε», είπε ένας δημοσιογράφος. «Είπατε ότι ο πόλεμος είναι “πολύ ολοκληρωτικός”, αλλά ο υπουργός Άμυνας σας λέει: “Αυτό είναι μόνο η αρχή”. Τελικά, ποιο από τα δύο ισχύει;». Τα μάτια του Ντόναλντ Τραμπ έτρεξαν αριστερά και δεξιά και μετά προς τα κάτω. «Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε και τα δύο», απάντησε.

Η ασαφής απάντηση που δόθηκε αυτή την εβδομάδα σε συνέντευξη Τύπου στο Ντόραλ της Φλόριντα δεν ταιριάζει σε έναν ηγέτη εν καιρώ πολέμου, ο οποίος διαθέτει εμπνευσμένη ρητορική και σαφές σχέδιο, γράφει σε ανάλυσή του ο David Smith στον Guardian. Ωστόσο, ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο ταραχώδης τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τις προεκλογικές εκστρατείες, τις σχέσεις με το Κογκρέσο και τις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις έχει πλέον μεταφερθεί στο θέατρο των επιχειρήσεων.

«Αρχηγός του χάους»

Καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε γωνιά της Μέσης Ανατολής και προκαλώντας οικονομικούς σεισμούς σε όλο τον κόσμο, ο Τραμπ έχει αναδειχθεί ως ο «αρχηγός του χάους» της Αμερικής.

Απέφυγε την επίσημη ομιλία από το Οβάλ Γραφείο που προτιμούσαν οι προκάτοχοί του σε στιγμές εθνικής κρίσης. Δεν πραγματοποίησε επίσκεψη στη στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ ούτε τηλεοπτική επίσκεψη σε αεροπλανοφόρο για να συσπειρώσει τον λαό. Ακόμη και όταν ο Τραμπ παρευρέθηκε σε μια αξιοπρεπή τελετή μεταφοράς των λειψάνων πεσόντων στρατιωτών, φορούσε ένα λευκό καπέλο του μπέιζμπολ με την επιγραφή «USA».

Αντ’ αυτού, ο πρόεδρος έχει προβεί σε μια ζαλιστική σειρά δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυθόρμητων σχολίων και άκρως μεταβαλλόμενων στόχων. Αυτή η δίνη μπορεί να αποδειχθεί αποπροσανατολιστική για τον εχθρό και να διευκολύνει τον πρόεδρο να κηρύξει νίκη τη στιγμή που ο ίδιος θα επιλέξει. Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να αποσταθεροποιήσει τη δική του πλευρά.

Ο Τζόναθαν Άλτερ, ιστορικός ειδικευμένος στους προέδρους, ο οποίος έχει συγγράψει βιβλία για τον Φράνκλιν Ρούζβελτ, τον Μπαράκ Ομπάμα και τον Τζίμι Κάρτερ, δήλωσε: «Είναι ένας παράγοντας χάους και σε αυτό ειδικεύεται. Δεν σκέφτεται πέρα από τον επόμενο κύκλο ειδήσεων και έτσι έχουμε μια εξωτερική πολιτική που αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση».

Ο Άλτερ πρόσθεσε: «Λέει ψέματα με την ίδια ευκολία που αναπνέει, οπότε αν πιστέψεις οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα του, όπως “απαιτούμε άνευ όρων παράδοση” – λοιπόν, δύο μέρες μετά, δεν θα το απαιτεί πια και θα προσποιηθεί ότι δεν το είπε ποτέ. Τα λόγια του είναι σε κάποιο επίπεδο χωρίς νόημα, εκτός από το ότι, επειδή υποστηρίζονται από τόσο μεγάλο οπλισμό, αποκτούν τεράστια σημασία».

Από τη στιγμή που διέταξε τον βομβαρδισμό του Ιράν, ο Τραμπ αγωνίζεται να πείσει ένα σκεπτικό αμερικανικό κοινό για το γιατί ήταν απαραίτητη η προληπτική δράση και πώς αυτό συνάδει με την υπόσχεσή του να κρατήσει τις ΗΠΑ μακριά από τους «ατέρμονους πολέμους» των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Μεταξύ των διάφορων λόγων που προτάθηκαν ήταν ότι είχε την «αίσθηση» ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να επιτεθεί στις ΗΠΑ. Η Καρολάιν Λίβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, τροποποίησε ελαφρώς αυτή τη θέση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος «είχε μια αίσθηση» που «βασιζόταν σε γεγονότα». Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν πει σε στελέχη του Κογκρέσου σε ιδιωτικές ενημερώσεις ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι το Ιράν σχεδίαζε προληπτική επίθεση.

Το χρονοδιάγραμμα και οι στόχοι του πολέμου αλλάζουν επίσης συνεχώς. Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, έχει δηλώσει ότι εξαρτάται από τον πρόεδρο «αν βρισκόμαστε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος» του πολέμου. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δείξει μεγάλη ασυνέπεια σε αυτό το θέμα.

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του σε συγκέντρωση των Ρεπουμπλικάνων τη Δευτέρα, πέρασε από το να χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως «βραχυπρόθεσμη εξόρμηση» που θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, στο να διακηρύσσει ότι «δεν έχουμε κερδίσει αρκετά». Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CBS News, επέμεινε: «Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».

Ωστόσο, την ίδια μέρα ο επίσημος λογαριασμός του Πενταγώνου στο X δημοσίευσε: «Αυτό είναι μόνο η αρχή – δεν θα εκτραπούμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή» και «μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε».

Η Τζανέσα Γκόλντμπεκ (Janessa Goldbeck), βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών και ηγέτης του Vet Voice Foundation, σχολίασε:

«Αυτή η αντίφαση στέλνει επικίνδυνα μηνύματα στους αντιπάλους σχετικά με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ. Όταν ο πρόεδρος λέει ότι ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει και το Πεντάγωνο του λέει ότι είναι μόνο η αρχή, αυτό δείχνει στον κόσμο ότι η στρατηγική δεν είναι υπό έλεγχο».

Πρόσθεσε: «Ο φόβος του τον ωθεί να προσπαθήσει να βρει μια στρατηγική εξόδου, χωρίς να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα αυτού στο οποίο έχει εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες παράνομα και χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου».

Σε μια συγκέντρωση με χαρακτήρα προεκλογικής εκστρατείας στο Κεντάκι την Τετάρτη, ο Τραμπ ενέτεινε ακόμη περισσότερο τις αντιφάσεις. Είπε για τον πόλεμο: «Κερδίσαμε. Την πρώτη ώρα, είχε τελειώσει». Αλλά λίγα λεπτά αργότερα παραδέχτηκε ότι η αποστολή δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

«Δεν θέλουμε να φύγουμε νωρίς, έτσι δεν είναι; Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Σπάζοντας την παράδοση

Οι προσδοκίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας ηγέτης των ΗΠΑ σε καιρό πολέμου και ποιο ύφος πρέπει να υιοθετεί έχουν διαμορφωθεί σε διάστημα 250 ετών. Ο πρώτος πρόεδρος, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον, είχε οδηγήσει τον Ηπειρωτικό Στρατό στη νίκη στον επαναστατικό πόλεμο εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Αβραάμ Λίνκολν αντιμετώπισε την υπαρξιακή κρίση του εμφυλίου πολέμου, αποτυπώνοντας τον εθνικό χαρακτήρα με την ομιλία του στο Γκέτισμπεργκ. Ο Φράνκλιν Ρούζβελτ οδήγησε το «οπλοστάσιο της δημοκρατίας» κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προσφέροντας σιγουριά μέσω των ραδιοφωνικών ομιλιών του «fireside chat». Ο Λίντον Τζόνσον και ο Τζορτζ Μπους αγωνίστηκαν να πείσουν για τις επεμβάσεις τους στο Βιετνάμ και το Ιράκ αντίστοιχα.

Όλοι αναμενόταν να συνδυάζουν ψυχραιμία και στρατηγική νοημοσύνη με σεβασμό προς τον εχθρό και συμπόνια για τους πεσόντες. Ο Τραμπ, όπως συμβαίνει συχνά, έσπασε τους κανόνες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα του Λευκού Οίκου δημοσίευσε μια σειρά από εντυπωσιακά βίντεο που αναμειγνύουν πραγματικές εκρήξεις από τον πόλεμο με το Ιράν με ήρωες ταινιών δράσης, πλάνα από βιντεοπαιχνίδια και διάσημους αθλητές.

Σε μια εκδήλωση, ο Τραμπ αναφέρθηκε στους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών πριν στραφεί απότομα για να καυχηθεί για την προγραμματισμένη αίθουσα χορού του. Ο Γκόλντμπεκ είπε: «Ο τρόπος με τον οποίο έχει μιλήσει για τις απώλειες μέχρι τώρα είναι απολύτως αδιανόητος για μένα, ως κάποιον που έχει φορέσει τη στολή. Δεν πρέπει να είναι κάτι επιπόλαιο».

Ο πρόεδρος προσπάθησε επίσης να αποσπάσει την ευθύνη για τον βομβαρδισμό ενός σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης, που σκότωσε τουλάχιστον 175 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά. Το περασμένο Σάββατο κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση, λέγοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του είναι «πολύ ανακριβείς» στη χρήση πυρομαχικών.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε εσφαλμένα ότι η Τεχεράνη είχε πρόσβαση σε Tomahawks, ένα οπλικό σύστημα αμερικανικής κατασκευής που διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ και σε λίγους στενούς συμμάχους. Μια προκαταρκτική έρευνα του αμερικανικού στρατού έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώσει ότι οι ΗΠΑ ήταν υπεύθυνες για την επίθεση. «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την έκθεση και αν αποδέχεται την ευθύνη.

Απουσία λαϊκής στήριξης

Δεν υπάρχουν πολλά σημάδια ότι η ηγεσία του ενώνει τον λαό. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν δεν είχε το αποτέλεσμα της «συγκέντρωσης γύρω από τη σημαία» που συνήθως συνόδευε την έναρξη των πρόσφατων πολέμων των ΗΠΑ. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι στις έρευνες των Quinnipiac και Fox News δήλωσαν ότι η στρατιωτική δράση στο Ιράν καθιστά τις ΗΠΑ «λιγότερο ασφαλείς», ενώ μόνο περίπου τρεις στους δέκα σε κάθε δημοσκόπηση δήλωσαν ότι έκανε τη χώρα πιο ασφαλή.

Η αποτυχία του προέδρου να παρουσιάσει μια συνεκτική επιχειρηματολογία θα μπορούσε να αποτελέσει πολιτικό σημείο ευπάθειας, ιδίως αν χρειαστεί να ζητήσει από το Κογκρέσο συμπληρωματική χρηματοδότηση εκτός του υφιστάμενου προϋπολογισμού για την αναπλήρωση των εξαντλημένων αποθεμάτων πυραύλων. Ο Τζόελ Ρούμπιν, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών, δήλωσε: «Αν δεν έχεις την πολιτική τους υποστήριξη, η πολιτική σου καταρρέει γρήγορα».

Σε αντίθεση με τον Μπους, ο οποίος ζήτησε από το Κογκρέσο το 2003 ψήφισμα για τον πόλεμο στο Ιράκ με σημαντική υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς, ο Τραμπ λειτουργεί ως «one-man show», πρόσθεσε ο Ρούμπιν. «Είναι ο πιο επικοινωνιακός πρόεδρος που είχαμε ποτέ. Βρίσκεται εκεί έξω κάθε μέρα, δημοσιεύοντας tweets ή αναρτήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι επίσης ο λιγότερο σαφής σε σκληρά πολιτικά ζητήματα που είχαμε ποτέ. Σε θέματα φόρων ή δασμών ή υγειονομικής περίθαλψης ή πολέμου και ειρήνης, κυριολεκτικά δεν μπορείς να προσδιορίσεις τι επιδιώκει. Είναι ένα πραγματικό παράδοξο».

Αυτή η αμφισημία ενέχει ένα πιθανό πλεονέκτημα για τον Τραμπ: η έλλειψη καθορισμένων στόχων του παρέχει μια ενσωματωμένη διέξοδο.

Δεδομένου ότι δεν καθόρισε ποτέ ένα συγκεκριμένο κριτήριο για την επιτυχία, μπορεί να κηρύξει νίκη και να αποσυρθεί οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει.

Ο Μάθιου Χο, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και ανώτερος ερευνητής στο Eisenhower Media Network, δήλωσε: «Μπορούμε να είμαστε επιπόλαιοι και να πούμε, ότι ίσως υπάρχει μια δόση ιδιοφυΐας σε αυτό, γιατί αν δεν θέτεις σαφείς στόχους, κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει να τους τηρήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να γράφει αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα στο Truth Social λέγοντας ότι ο πόλεμος τελείωσε».

Αλλά αυτή η ευελιξία έχει καταστροφικό κόστος για την αξιοπιστία των ΗΠΑ. Ο Χο πρόσθεσε:

«Είτε είσαι φίλος είτε εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών και παρακολουθείς αυτό, στην καλύτερη περίπτωση σε μπερδεύει, αλλά πιθανότατα σε τρομάζει».

Κόντρα και με τους συμμάχους

Πράγματι, οι φίλοι έχουν ταραχτεί. Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κίρ Στάρμερ, και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεζ, αντιμετώπισαν την οργή του Τραμπ, ο οποίος τους θεώρησε ότι δεν τον υποστήριζαν επαρκώς στον πόλεμο της επιλογής του. Την Τετάρτη είπε για την Ισπανία: «Νομίζω ότι έχουν φερθεί πολύ άσχημα – καθόλου καλά. Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία».

Αν ο Τραμπ έχει κάποιο ιστορικό προηγούμενο, αυτό θα μπορούσε να είναι η «θεωρία του τρελού» του Ρίτσαρντ Νίξον: η ιδέα ότι το να διατηρείς τους αντιπάλους σε βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με τη διανοητική υγεία και τα όρια ενός προέδρου μπορεί να αποφέρει διπλωματική επιρροή.

Ωστόσο, οι προηγούμενοι αρχιστράτηγοι είχαν επίσης κατανοήσει ότι η στρατιωτική δράση απαιτεί μια σχολαστικά κατασκευασμένη αφήγηση.

Ο Μπιλ Γουέιλεν, ερευνητής στο think tank Hoover Institution του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και πρώην συγγραφέας ομιλιών, συνέκρινε την προσέγγιση του Τραμπ με τη διάσημη σειρά του Φρανκ Κάπρα «Why We Fight» από τη δεκαετία του 1940, η οποία εξηγούσε με σαφήνεια στο αμερικανικό κοινό τι διακυβεύεται στην αντιπαράθεση μεταξύ ελευθερίας και τυραννίας.

Ο Γουέιλεν δήλωσε: «Ο Τραμπ δεν ήταν τόσο σαφής και συνοπτικός όσο ο Κάπρα σε αυτό το θέμα και αυτό είναι κάτι που λείπει εδώ, κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσει το Λευκό Οίκο. Κάποιες μέρες, ο πόλεμος αφορά τα 47 χρόνια κακόβουλης δράσης του Ιράν. Άλλες μέρες, αφορά την επείγουσα ανάγκη, επειδή απέμεναν μόνο λίγες εβδομάδες μέχρι να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Ο Λευκός Οίκος πρέπει να είναι πιο σαφές σε αυτό το μέτωπο».

Η ομίχλη του πολέμου δεν έχει ακόμη διαλυθεί. Ο αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι έχει καταστρέψει αποτελεσματικά το ιρανικό ναυτικό και έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην εξουδετέρωση της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones εναντίον των γειτόνων του.

Ωστόσο, το κρίσιμο στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου σε μια τυπική ημέρα, παραμένει ουσιαστικά κλειστό για εμπορικές δραστηριότητες.

Ο Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας, δημοσίευσε και στη συνέχεια διέγραψε ένα tweet στο οποίο ισχυριζόταν την Τρίτη ότι το αμερικανικό ναυτικό είχε συνοδεύσει με επιτυχία ένα πετρελαιοφόρο μέσω του στενού.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή, ο Τραμπ ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή του Fox News Μπράιαν Κιλμίντ πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. «Όταν το νιώσω», απάντησε, «όταν το νιώσω στα κόκαλά μου».

Ο Γκόλντμπεκ της Vet Voice Foundation παρατήρησε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς να καθορίσει την αποστολή και οι στόχοι αυτού του πολέμου έχουν αλλάξει πολλές φορές. Φαίνεται να περίμενε μια αλλαγή καθεστώτος με ελάχιστο κόστος, αλλά βλέπουμε σαφώς μια κλιμάκωση χωρίς τέλος στον ορίζοντα και το ίδιο του το Πεντάγωνο τον αντικρούει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ένα πραγματικό χάος».

