14.03.2026 23:37

Semafor: Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αντιπυραυλικών συστημάτων

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα ότι αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη συστημάτων αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς συνεχίζεται o πόλεμος με το Ιράν, ανέφερε το Semafor το Σάββατο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα.

Το Semafor είναι ένας ειδησεογραφικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από τον πρώην αρχισυντάκτη του BuzzFeed News, Μπεν Σμιθ, και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Bloomberg Media, Τζάστιν Μπ. Σμιθ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την πληροφορία.

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν εδώ και μήνες την χαμηλή ικανότητα του Ισραήλ, ανέφερε η είδηση, προσθέτοντας ότι οι ίδιες δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη αναχαιτιστικών.

Πηγή: Reuters

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

