Γαλλία: 13χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε με σφυρί τη μητέρα του στη Νίκαια

Ένα 13χρονο αγόρι ομολόγησε ότι κατάφερε θανατηφόρα χτυπήματα με σφυρί που προκάλεσαν τον θάνατο της 42χρονης μητέρας του το βράδυ της Παρασκευής στο σπίτι τους στη Νίκαια της Γαλλίας.

«Αφού αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή», στη συνέχεια το νεαρό αγόρι παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τα θανατηφόρα χτυπήματα. Ισχυρίστηκε ότι νωρίτερα είχε «καβγά με τη μητέρα του, η οποία τον κατηγόρησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ». Παραδέχθηκε ότι «την χτύπησε και την έσπρωξε βίαια πριν αρπάξει ένα σφυρί και τη χτυπήσει στο κεφάλι», ανακοίνωσε ο εισαγγελέας.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή την Κυριακή στο πλαίσιο της έναρξης δικαστικής έρευνας για τη δολοφονία, πρόσθεσε ο εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε την προφυλακισή του.

Το βράδυ της Παρασκευής, γύρω στις 8:00 μ.μ., σύμφωνα με τη lefigaro.fr η αστυνομία και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο διαμέρισμα του θύματος σε συγκρότημα κατοικιών στην ανατολική Νίκαια. Άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν τη μητέρα, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον γιο της, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα κατέληξε λίγο πριν τις 9:00 μ.μ.

Σε έρευνα στο διαμέρισμα, αποκαλύφθηκε ένα σφυρί με ίχνη αίματος. Ο ανήλικος που δεν είχε ποινικό μητρώο, τέθηκε υπό κράτηση αφού προηγουμένως υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε επίγνωση των πράξεών του.

