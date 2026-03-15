Όσκαρ 2026: Οι υποψηφιότητες, τα φαβορί και οι αμφίρροπες μάχες

Η μεγάλη βραδιά των Όσκαρ πλησιάζει και τα προγνωστικά για τους μεγάλους κινηματογραφικούς νικητές της χρονιάς που πέρασε έχουν πλέον διαμορφωθεί.

Με βάση τα σημαντικότερα βραβεία που προηγήθηκαν –όπως τα Critics’ Choice, οι Χρυσές Σφαίρες, τα BAFTA και τα Actor Awards– αρκετά φαβορί έχουν ξεχωρίσει, αν και σε ορισμένες κατηγορίες η μάχη παραμένει ανοιχτή.

Οι πιο αμφίρροπες κατηγορίες

Το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ είναι η ταινία που καθορίζει τη φετινή χρονιά. Με 16 υποψηφιότητες, ξεπερνά το ιστορικό ρεκόρ που κατείχαν τα «La La Land», «Titanic» και «All About Eve», πετυχαίνοντας την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ στα Όσκαρ. Η επιτυχία του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι κυκλοφόρησε την άνοιξη, διατηρώντας σταθερή δυναμική επί μήνες. Ο συνδυασμός κινηματογραφικού τρόμου, μουσικής μπλουζ και έντονου κοινωνικού υπόβαθρου φαίνεται ότι βρήκε ισχυρή ανταπόκριση στους ψηφοφόρους της Ακαδημίας, ενώ η συζήτηση γύρω από τη συμφωνία που εξασφάλισε στον Κούγκλερ την επιστροφή των δικαιωμάτων της ταινίας μετά από 25 χρόνια ενίσχυσε περαιτέρω το αποτύπωμά της.

Οι εκπλήξεις

Στον αντίποδα, οι υποψηφιότητες στις κατηγορίες ερμηνείας, επιφύλαξαν απώλειες για παραγωγές με ευρεία παρουσία. Ο Πολ Μέσκαλ έμεινε εκτός Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Hamnet», απουσία που προκάλεσε συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να ανακόψει τη δυναμική της Τζέσι Μπάκλεϊ στον Α΄ Γυναικείο Ρόλο. Ακόμη πιο αιφνιδιαστικός θεωρήθηκε ο αποκλεισμός της Τσέις Ινφίνιτι από τον Α΄ Γυναικείο Ρόλο για το «One Battle After Another», παρά τις ιδιαίτερα θετικές κριτικές που είχε συγκεντρώσει. Εκτός τελικής πεντάδας βρέθηκαν επίσης οι Τζέσι Πλέμονς («Bugonia») και Τζόελ Έτζερτον («Train Dreams»), παρότι οι ταινίες τους έφτασαν έως την κατηγορία Καλύτερης Ταινίας.

Σε αντίθεση με τη δυναμική της πρώτης ταινίας, το «Wicked: For Good» ολοκλήρωσε τη διαδρομή του προς τα Όσκαρ χωρίς καμία υποψηφιότητα. Εκτός έμεινε ακόμη και το «The Girl in the Bubble», με ερμηνεύτρια την Αριάνα Γκράντε, το οποίο δεν μπήκε τελικά στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις.

Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της χρονιάς ήταν η είσοδος του «F1» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Αν και θεωρούνταν ισχυρός υποψήφιος σε τεχνικούς τομείς, η συνολική του παρουσία στην κορυφαία κατηγορία δείχνει ότι μέρος της Ακαδημίας εξακολουθεί να επιβραβεύει παραδοσιακές, «στιβαρές» κινηματογραφικές παραγωγές που στηρίζονται στη σκηνοθετική ακρίβεια και στην εμπειρία της μεγάλης οθόνης.

Η μεγάλη μάχη για το Α’ Ανδρικού Ρόλου

Η φετινή πεντάδα των υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου συγκεντρώνει ερμηνείες για όλα τα γούστα και μια πέρα για πέρα αμφίρροπη κατηγορία.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο Marty Supreme παραδίδει μια από τις πιο ώριμες και πολυεπίπεδες ερμηνείες της ζωής του.

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στο One Battle After Another επιστρέφει σε έναν ρόλο μεγάλης δραματικής κλίμακας και επιβεβαιώνει ότι είναι από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

Στο Blue Moon, ο Ίθαν Χοκ παραδίδει μια πιο εσωτερική και συγκρατημένη ερμηνεία και η υποψηφιότητά του έρχεται ως αναγνώριση μιας δουλειάς που αποφεύγει τις μεγάλες δραματικές κορυφώσεις και επενδύει στη λεπτομέρεια.

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στους Sinners αναλαμβάνει έναν ρόλο υψηλής έντασης, που συνδυάζει σωματικότητα και ψυχολογική πίεση.

Τέλος, ο Βάγκνερ Μόουρα στο The Secret Agent ξεχωρίζει με μια ερμηνεία χαμηλών τόνων και έντονης εσωτερικότητας.

Τα φαβορί

Καλύτερη Ταινία (Best Picture)

Η μάχη για την Καλύτερη Ταινία στα Όσκαρ 2026 έχει πλέον ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό. Το «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another) του Πολ Τόμας Άντερσον παραμένει το ξεκάθαρο φαβορί με ποσοστό 76,3% σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις. Η ταινία έχει συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη από κριτικούς και σωματεία, ενώ η αφήγησή της φαίνεται να «μιλάει» ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους της Ακαδημίας.

Σε δεύτερη θέση, βρίσκεται το «Αμαρτωλοί» (Sinners) του Ράιαν Κούγκλερ, με πιθανότητες 20-25%.

Καλύτερος Σκηνοθέτης (Best Director)

Στην κατηγορία Σκηνοθεσίας, ο Πολ Τόμας Άντερσον για το «One Battle After Another» θεωρείται σχεδόν βέβαιος νικητής, με ποσοστό 94,9% στις προβλέψεις. Η Ακαδημία τον έχει ξαναβραβεύσει στο παρελθόν και η φετινή του δουλειά έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές για το βάθος και την τεχνική αρτιότητα, καθιστώντας τον ένα από τα πιο «σίγουρα» βραβεία της βραδιάς.

Α’ Ανδρικός Ρόλος (Best Actor)

Η κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι από τις πιο αμφίρροπες. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τον διπλό ρόλο του στο «Αμαρτωλοί» έχει πλέον το προβάδισμα με 62%, χάρη στο βραβείο που πέτυχε στα Actor Awards (πρώην SAG). Η νίκη του εκεί έχει αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ για το «Marty Supreme» έχει πέσει στο 26%, παρόλο που ξεκίνησε ως φαβορί με νίκες σε Χρυσές Σφαίρες και Critics’ Choice. Η πτώση του αποδίδεται σε υπερβολική καμπάνια και λιγότερη υποστήριξη από συναδέλφους.

Α’ Γυναικείος Ρόλος (Best Actress)

Στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet» είναι το πιο «κλειδωμένο» βραβείο της χρονιάς, με ποσοστό 97,5%. Οι κριτικές για την ερμηνεία της είναι συντριπτικά θετικές, ενώ έχει σαρώσει σχεδόν όλα τα προηγούμενα βραβεία της σεζόν (BAFTA, Critics, SAG), κάνοντας τη νίκη της σχεδόν βέβαιη.

Β’ Ανδρικός Ρόλος (Best Supporting Actor)

Ο Σον Πεν για το «One Battle After Another» κυριαρχεί στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου με ποσοστό 70,9%. Η ερμηνεία του έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές και η παρουσία του σε μια ταινία-φαβορί ενισχύει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητές του.

Β’ Γυναικείος Ρόλος (Best Supporting Actress)

Στον Β’ Γυναικείο Ρόλο, η Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons» προηγείται με 59,8%, σε μια από τις πιο αμφίρροπες κατηγορίες. Η ερμηνεία της σε ένα horror φιλμ έχει εκπλήξει θετικά την Ακαδημία, ενώ η θέση της είναι ελαφρώς μπροστά από τις υπόλοιπες διεκδικήτριες, αλλά η μάχη παραμένει ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή.



Οι υποψηφιότητες του 2026

Καλύτερη Ταινία

Bugonia (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

One Battle After Another (Warner Bros.)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

The Secret Agent (Neon)

F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον για το One Battle After Another

Ράιαν Κούγκλερ για το Sinners

Τζος Σάφντι για το Marty Supreme

Γιοακίμ Τρίερ για το Sentimental Value

Κλόι Ζάο για το Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Tιμοτέ Σαλαμέ για το Marty Supreme

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το One Battle After Another

Ιθαν Χοκ για το Blue Moon

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το Sinners

Βάγκνερ Μόουρα για το The Secret Agent

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το Hamnet

Ρόουζ Μπερν για το Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα

Ρενάτε Ράινσβε για τo Sentimental Value

Εμα Στόουν για την Bugonia

Κέιτ Χάντσον για το Song Sung Blue

Διασκευασμένο Σενάριο

Hamnet, Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο

One Battle After Another, Πολ Τόμας Αντερσον

Train Dreams, Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ

Bugonia, Γουίλ Τρέισι

Frankenstein, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon, Ρόμπερτ Κάλοου

Sinner, Ράιαν Κούγκλερ

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ

It Was Just an Accident, Τζαφάρ Παναχί

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το One Battle After Another

Τζέικομπ Ελόρντι για το Frankenstein

Ντελρόι Λίντο για το Sinners

Σον Πεν για το One Battle After Another

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τo Sentimental Value

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τo Sentimental Value

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τo Sentimental Value

Εϊμι Μάντιγκαν για το Weapons

Γούνμι Μοσάκου για το Sinners

Τεγιάνα Τέιλορ για το One Battle After Another

Μουσική

Bugonia, Τζέρσκιν Φέντριξ

Frankenstein, Αλεξάντερ Ντεσπλά

Hamnet, Μαξ Ρίχτερ

One Battle After Another, Τζόνι Γκρίνγουντ

Sinners, Λούντβιγκ Γκόρανσον

Κοστούμια

Frankenstein, Κέιτ Χόλεϊ

Αμνετ, Μαλκγόζια Τουρζάνσκα

Marty Supreme, Μιγιάκο Μπελίτσι

Αμαρτωλοί, Ρουθ Ε. Κάρτερ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη, Ντέμπορα Λ. Σκοτ

Φωτογραφία

Marty Supreme, Ντάριους Κόντζι

Frankenstein, Ντάν Λόστσεν

One Battle After Another, Μάικλ Μπάουμαν

Sinners, Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου

Train Dreams, Αντόλφο Βελόζο

Κάστινγκ

Sinners, Φρανσίν Μάισλερ

One Battle After Another, Κασάντρα Κουκουκούντις

Marty Supreme, Τζένιφερ Βεντίτι

Hamnet, Νίνα Γκολντ

The Secret Agent, Γκάμπριελ Ντομίνγκες

Μοντάζ

F1: Η Ταινία, Στίβεν Μιριόνε

Marty Supreme, Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι

One Battle After Another, Άντι Γιούργκενσεν

Sentimental Value , Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ

Sinners, Μάικλ Π. Σόγιερ

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το KPop Demon Hunters

«Sweet Dreams of Joy», Νίκολας Πάικ από το Viva Verdi

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από το Sinners

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το Relentless

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το Train Dreams

Σκηνογραφία

Frankenstein, Ταμάρα Ντέβερελ και Σέιν Βιο

Sinners, Χάνα Μπίτσλερ και Μονίκ Σαμπέιν

Hamnet, Φιόνα Κρόμπι και Άλις Φέλτον

Marty Supreme, Τζακ Φισκ και Άνταμ Γουίλις

One Battle After Another, Φλορένσια Μάρτιν και Άντονι Καρλίνο

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Sentimental Value (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

The Secret Agent (Βραζιλία)

The Voice of Hind Rajab (Τυνησία)

It Was Just An Accident (Γαλλία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World: Αναγέννηση

The Lost Bus

Sinners

Ηχος

F1: Η Ταινία

Sinners

Frankenstein

One Battle After Another

Sirat

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Kokuho

Frankenstein

Sinners

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin (Kino Lorber)

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Μικρού Μήκους Ταινία (Live Action)

Butcher’ Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

