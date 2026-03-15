Βαγδάτη: Επίθεση με ρουκέτες σε εγκατάσταση των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο με πέντε τραυματίες

Ρουκέτες που έπληξαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ μέσα σε ένα τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων ανακοίνωσαν Ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

«Πέντε ρουκέτες στοχοθέτησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης και περιβάλλοντες χώρους του, τραυματίζοντας τέσσερις εργαζομένους και προσωπικό ασφαλείας, καθώς και έναν μηχανικό», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Τα βλήματα έπεσαν εντός του χώρου του πολιτικού αεροδρομίου, καθώς και σε μια μονάδα επεξεργασίας νερού, κοντά σε μια ιρακινή στρατιωτική αεροπορική βάση και σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

