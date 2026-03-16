ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 12:51
ADVERTORIAL

16.03.2026 12:36

4 τελευταίες παραστάσεις – «Ουρανός απ΄άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» – Θέατρο ΦΟΥΡΝΟΣ

16.03.2026 12:36
Η εταιρεία ​ Θεάτρου Άσκηση,  που συμπληρώνει φέτος  20 χρόνια  στον θεατρικό χώρο παρουσιάζει το έργο του Σωτήρη Δημητρίου «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι»​ σε σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη  στο Θέατρο Φούρνος.

Πρεμιέρα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Τελευταίες παραστάσεις  19 – 20 και 26 -27 Μαρτίου

Το πορτρέτο μιας γυναίκας που αφηγείται τον βίο της ως πράξη μνήμης και εξομολόγησης. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται σε έναν χώρο όπου το παρελθόν γίνεται σκηνικό για τον εσωτερικό της κόσμο.

Η παράσταση Ουρανός απ’ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου, (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2022) ένα ζωντανό μνημείο γλώσσας με ρωγμές, επιγραφές και αφανή βάθρα. Η κεντρική αφηγήτρια, η Αλέξω, αρχετυπική φιγούρα, μάνα, θεά, μνήμη, εμφορείται από την ακατανίκητη ανάγκη να μοιραστεί. Ο λόγος ανεβαίνει από μέσα της όπως ένα ορμητικό ρεύμα που πρέπει οπωσδήποτε να βρει διέξοδο. Θέλει να ποτίσει, να συμπαρασύρει, να πνίξει. Οι λέξεις γίνονται σώμα, γίνονται κίνηση, γίνονται πληγή. Η απώλεια συναντά την πίστη, η ενοχή τον λυτρωμό και η ζωή την αναπόδραστη σκιά του θανάτου. Μια τελετουργία ζωής, που γίνεται ομολογία ενοχής, νοσταλγίας και αναγεννητικής καταστροφής, υπό το φως ενός χορεύοντος ήλιου. Οι λέξεις της Αλέξως βγαλμένες από τα έγκατα της Ηπείρου, θραυσματικές και μαλακές, αστείες ή παράτολμες, αισχρές, γενναιόδωρες, αλλόκοτες, μεγαλοπρεπείς, υφαίνουν μια ταπισερί με κρυφά στημόνια: το άγνωστο σχέδιο του Θεού.

Η παράσταση παίχτηκε το καλοκαίρι του 2025 στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

Συντελεστές

Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου

Σύλληψη – δραματουργία – σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου – κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Φωτισμοί : Περικλής Μουστάκης

Μουσική επιμέλεια: Φραγκίσκη Μουστάκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Σώλος

Βοηθός σκηνογράφου: Ζωή Κελέση

Φωτογραφίες:  Kostas Ypsilos

Παίζουν οι ηθοποιοί : Περικλής Μουστάκης, Δώρα Στυλιανέση, Ελένη Καστανιώτη, Γιώργος Σώλος

Δημόσιες σχέσεις: Κατερίνα Γρυλλάκη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Άσκηση

Πληροφορίες

Από 19/2/2026

Θέατρο Φούρνος | Μαυρομιχάλη 168 Αθήνα 11472 | τηλ. 210 6460748

Ημέρες παραστάσεων : Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Διάρκεια 70’

Προπώληση εισιτηρίων more.com    https://shorturl.at/C0GZL

ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

4 τελευταίες παραστάσεις – «Ουρανός απ΄άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» – Θέατρο ΦΟΥΡΝΟΣ

