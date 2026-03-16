«Όταν οι καλλιτέχνες συναντούν τα παιδιά» στη Σχολή Χορού Ματέϋ – 3 εργαστήρια με θαυμάσιους καλλιτέχνες

Ένας κύκλος βιωματικών εργαστηρίων σε συνδιοργάνωση με τον διεθνή πολιτιστικό φορέα Jazz Democracy (NPO), όπου κορυφαίοι καλλιτέχνες, μουσικοί και ποιητές συναντούν τα παιδιά και δημιουργούν μαζί τους, με άξονα την παιδαγωγική προσέγγιση Orff Schulwerk.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 88 χρόνων δημιουργικής παρουσίας της Σχολής Χορού Ματέϋ, εγκαινιάζεται στο Μαρούσι ένας νέος κύκλος βιωματικών εργαστηρίων τέχνης για παιδιά 7-12 ετών, με τίτλο «Όταν οι καλλιτέχνες συναντούν τα παιδιά».

Ο κύκλος αποτελεί μια σύγχρονη καλλιτεχνικοπαιδαγωγική πρόταση που πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με τη Jazz Democracy (NPO), τον διεθνή φορέα που προάγει τις αξίες του διαλόγου και του αυτοσχεδιασμού μέσα από την τέχνη. Κάθε εργαστήριο βασίζεται στον ίδιο τον καλλιτέχνη και το προσωπικό του έργο, έχοντας ως βασικό εργαλείο την παιδαγωγική προσέγγιση Orff Schulwerk. Μέσα από τη μουσική, την κίνηση, τον λόγο και τον αυτοσχεδιασμό, οι δημιουργοί ανοίγουν τον κόσμο τους και τα παιδιά δεν παρακολουθούν απλώς την τέχνη, αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της δημιουργίας.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα; Η πρωτοβουλία, που αποτελεί σύλληψη ιδέας και καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Μιχαήλου, ξεκίνησε από μια βαθιά αναζήτηση: Τι θα συνέβαινε αν τα παιδιά μπορούσαν να βρεθούν πραγματικά μέσα στη διαδικασία της δημιουργίας; Όχι απλώς να παρακολουθήσουν έναν καλλιτέχνη ή να μάθουν μια τεχνική, αλλά να παίξουν και να δημιουργήσουν μαζί του;

Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, το εγχείρημα προσκαλεί τα παιδιά σε μια ζωντανή καλλιτεχνική εμπειρία. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η δημιουργός του κύκλου:

«Δεν διδάσκουμε την τέχνη στα παιδιά. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να τη ζήσουν. Η τέχνη δεν παρουσιάζεται στα παιδιά. Γεννιέται μαζί τους.»

Το Πρόγραμμα των Εργαστηρίων (Άνοιξη 2026):

● Κυριακή 22 Μαρτίου, 12:00 | «Το μαγικό χαλί» Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Με τον σαξοφωνίστα, ερευνητή και ποιητή Δημήτρη Βασιλάκη (Dimitris Vassilakis). Σε ένα εργαστήριο όπου ο λόγος συναντά τον ρυθμό, τα παιδιά υφαίνουν λέξεις, συνθέτουν τα δικά τους ποιήματα και συνομιλούμε δημιουργικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Παιδαγωγικός συντονισμός Orff: Έλενα Μιχαήλου.

● Σάββατο 4 Απριλίου, 12:00 | «Το Κοσμικό Αυγό» – Εικαστική μυθολογία Με τη διεθνούς φήμης εικαστικό Λυδία Βενιέρη (Lydia Venieri). Τα παιδιά εμπνέονται από τον καλλιτεχνικό της κόσμο και δημιουργούν τους δικούς τους φανταστικούς χαρακτήρες, σύμβολα και μύθους. Παιδαγωγικός συντονισμός Orff: Έλενα Μιχαήλου.

● Σάββατο 23 Μαΐου, 12:00 | «Η τέχνη του αυτοσχεδιασμού: Ένα βιωματικό ταξίδι στα Blues» Με τον κορυφαίο πιανίστα Γιώργο Κοντραφούρη (George Kontrafouris) και τη φιλική συμμετοχή του Δημήτρη Βασιλάκη στο σαξόφωνο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα Blues (την καρδιά της Jazz και τη ρίζα της Rock). Μέσα από το παιχνίδι της ερώτησης-απάντησης (Call and Response), ο ρυθμός γίνεται κίνηση, τα παιδιά δημιουργούν μουσικά μοτίβα (riffs) και αυτοσχεδιάζουν ελεύθερα. Παιδαγωγικός συντονισμός Orff: Έλενα Μιχαήλου.

Πρακτικές πληροφορίες:

● Χώρος: Σχολή Χορού Ματέϋ, Πορφυρίωνος 1, Μαρούσι

● Ηλικίες: Παιδιά 7-12 ετών

● Κόστος Συμμετοχής: 30€ (1 εργαστήριο) | 55€ (2 εργαστήρια) | 80€ (Πλήρης κύκλος 3 εργαστηρίων)

● Πληροφορίες & Κρατήσεις: 210 6106450 & 6946493329 | [email protected]

● Link Φόρμας: https://forms.gle/SshkSCQPras5Gigf6

Σημαντική Σημείωση: Λόγω του αυστηρά περιορισμένου αριθμού συμμετοχών για την ομαλή διεξαγωγή των βιωματικών εργαστηρίων, η κατοχύρωση της θέσης γίνεται αποκλειστικά με την προπληρωμή του κόστους συμμετοχής.

Λίγα λόγια για τη Jazz Democracy NPO: O διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός Jazz Democracy (NPO) χρησιμοποιεί τη γλώσσα της Jazz και του αυτοσχεδιασμού ως εργαλεία για την προαγωγή του διαλόγου, της δημοκρατίας και της δημιουργικής εκπαίδευσης παγκοσμίως. Περισσότερες πληροφορίες: https://jazz-democracy.com/