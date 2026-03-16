Στον κήπο βρισκόταν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ όταν χτυπήθηκε το σπίτι του πατέρα του: Ηχητικό ντοκουμέντο

Στον κήπο βρισκόταν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν την οικεία του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ.

Η Telegraph δημοσιοποίησε ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούγεται ο επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, Μαζάχερ Χοσεϊνί να ενημερώνει τους Φρουρούς της Επανάστασης για το χτύπημα, που ξεκλήρισε την ηγεσία του Ιράν.

Επιτέθηκαν σε πολλές τοποθεσίες

Ο βομβαρδισμός διήρκεσε μόλις ένα λεπτό, αλλά η καταστροφή ήταν ολική. «Αυτοί οι διάβολοι είχαν σκεφτεί να επιτεθούν σε διάφορες τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων – μία από αυτές ήταν η κατοικία του ανώτατου ηγέτη», είπε χαρακτηριστικά.

«Η μία τοποθεσία ήταν το μέρος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, το χτύπησαν με τρεις πυραύλους», συμπλήρωσε.

Ο Μαζάχερ Χοσεϊνί διευκρινίζει ότι σκοτώθηκε στο χτύπημα και ο Μοχάμεντ Σιραζί, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ. «Είχε πληροφορίες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό. ‘Ηξεραν ότι πρέπει να τον χτυπήσουν και εκείνον, γιατί θα αντικασταστούσε τα “κεφάλια” που θα σκότωναν αμέσως. Και μόλις διορίζονταν νέοθι διοικητές θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους διαδηλωτές και τους προβοκάτορες.». Από τον Μοχάμεντ Σιραζί δεν βρέθηκε τίποτα, παρά μόνο λίγα κιλά σάρκας, που έπειτα ταυτοποιήθηκαν.

Ήταν θέλημα θεού να χρειαστεί να πάει στον κήπο

Για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ λέει ότι έτυχε την ώρα του χτυπήματος ήταν στον κήπο κι ότι τραυματίστηκε μόνο στο πόδι. «Αν το θέλει ο θεός, ακόμα και ο εχθρός μπορεί να προκαλέσει κάτι καλό».

«Είχαν υπολογίσει να τον χτυπήσουν μαζί με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη. Ήταν σπίτι εκείνη την ώρα. Ήταν θέλημα θεού να χρειαστεί να πάει στον κήπο και έπειτα να επιστρέψει. Ήταν έξω, πήγαινε στις σκάλες. Όταν χτύπησαν το κτίριο με πύραυλο. Η σύζυγος του μαρτύρησε. Ο πύραυλος ήταν τόσο δυνατός, που έπληξε και το κάτω κτίριο».

«Ο Μοτζταμπά υπέστη μόνο ένα μικρό τραύμα στο πόδι. Επιβίωσε και έγινε αγκάθι στο μάτι των Σιονιστών και των Αμερικανών», κατέληξε.

