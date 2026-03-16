Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους από το μπαλκόνι του με δύο κυνηγετικά όπλα

Στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα για παράβαση του Νόμου περί όπλων και απειλή προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο άνδρας σύμφωνα με καταγγελία, κρατώντας δύο κυνηγετικά όπλα, βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας του, σε χωριό του Δήμου Λαγκαδά και απειλούσε τους περίοικους για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση εισαγγελέα ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική για ακούσια νοσηλεία.

