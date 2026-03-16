search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 10:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.03.2026 09:17

Αναβλήθηκε η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους από το Ντουμπάι

dubai

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα πτήση επαναπατρισμού που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για τουλάχιστον 45 άτομα και τα κατοικίδιά τους τους το Ντουμπάι.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από το Ντουμπάι, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει για τους δεκάδες συμπατριώτες μας που βρίσκονται στη χώρα του Κόλπου.

Η αναβολή φαίνεται πως συνδέεται με προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Αν και το αεροδρόμιο δείχνει να είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, η πτήση της ειδικής επιχείρησης δεν θα πραγματοποιηθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ενός περιστατικού που σχετίζεται με drone, το οποίο έπληξε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι (video)

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της κατάρρευσης του 20χρονου μετά τη φονική συμπλοκή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
civic-type-r-2023-lhd-exterior-546
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κορυφαίο hot-hatch όλων των εποχών επιστρέφει

goneis-paidia
ΥΓΕΙΑ

Τα όρια και οι κανόνες συμπεριφοράς: Τελικά, είναι απαραίτητα στην ανατροφή των παιδιών; Τι λέει η ψυχολόγος Χελέντια Παρασκευοπούλου στο topontiki.gr

bardem–new
LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Το ηχηρό μήνυμα του Χαβιέ Μπαρδέμ – «Όχι στον πόλεμο, ελευθερία στην Παλαιστίνη» (Video)

ygeionomikoi_new
ΥΓΕΙΑ

Καταγγελία συνδικαλιστών του ΕΣΥ: 6.000 λιγότεροι μόνιμοι υγειονομικοί, μείον 30.348.000 ευρώ στη μισθοδοσία

allagi_oras_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

polemos iran ipa 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

oscar
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θρίαμβος για το «Μια μάχη μετά την άλλη» στα Όσκαρ: Έξι βραβεία και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Άντερσον - Α΄ Ανδρικού ο Τζόρνταν και Α΄Γυναικείου η Μπάκλεϊ

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

civic-type-r-2023-lhd-exterior-546
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

goneis-paidia
ΥΓΕΙΑ

bardem–new
LIFESTYLE

1 / 3