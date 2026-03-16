Αναβλήθηκε η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους από το Ντουμπάι

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα πτήση επαναπατρισμού που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για τουλάχιστον 45 άτομα και τα κατοικίδιά τους τους το Ντουμπάι.

Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από το Ντουμπάι, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει για τους δεκάδες συμπατριώτες μας που βρίσκονται στη χώρα του Κόλπου.

Η αναβολή φαίνεται πως συνδέεται με προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου, το οποίο προκάλεσε αναστάτωση στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Αν και το αεροδρόμιο δείχνει να είναι ανοιχτό αυτή την ώρα, η πτήση της ειδικής επιχείρησης δεν θα πραγματοποιηθεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ενός περιστατικού που σχετίζεται με drone, το οποίο έπληξε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

