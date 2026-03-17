«Ναι, Μάικ είμαι καλά»- Ο Νετανιάχου δημοσίευσε νέο βίντεο για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός

Άλλο ένα βίντεο δημοσίευσε ο ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός.

Στο βίντεο εμφανίζεται να περπατά πλάι στον Πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι.

« Ο Πρόεδρος μου ζήτησε να έρθω για να βεβαιωθώ ότι είστε καλά», του λέε ο Χάκαμπι. Ο Νετανιάχου απαντάει, γελώντας, «Ναι, Μάικ είμαι καλά».

Crossing names off the list is good – doing it shoulder to shoulder with our American friends is even better.



Good to see Ambassador @GovMikeHuckabee. Always a pleasure.



🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/FZrZN03IZI — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026

«Ρώτησα και χαίρομαι που βλέπω ότι είστε καλά. Ήθελε να βεβαιωθώ, γιατί τα πάτε τόσο καλά, συνέχισε ο Χάκαμπι, με τον Νετανιάχου να του λέει «το ξέρω, δίνουμε χειραψία και με τα πέντε δάχτυλα».

Ο ισραηλινός Πρωθυπουργός έπειτα βγάζει μία κάρτα και του λέει πως διέγραψε σήμερα δύο ονόματα, αναφερόμενος στον Άλι Λαριτζανί και τον διοικητή της Μπασίτζ Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

«Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε πλάι ο ένας στον άλλο για να ξεφορτωθούμε αυτούς τους παράφρονες που θέλουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα για να είναι σε θέση να τα μεταφέρουν σε οποιαδήποτε αμερικανική πόλη, αφού πρώτα εξολοθρεύσουν το Ισράηλ», σχολίασε.

