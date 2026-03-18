«Φροντίζω το Περιβάλλον»: Τζένη Μωραΐτη και Αγγελική Μαγκλάρα προτείνουν ένα βιβλίο για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς  

Με την κλιματική αλλαγή και πώς η κοινωνία θα αφομοιώσει τις νέες έννοιες για μία συμπεριφορά σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, ασχολούνται στο βιβλίο τους «Φροντίζω το Περιβάλλον» η Τζένη Μωραίτη και η Αγγελική Μαγκλάρα.

Με αφορμή την 1η Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου – η προσέγγιση αποκτά νέο ενδιαφέρον. Το βιβλίο, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, περιστρέφεται γύρω από λέξεις κλειδιά, όπως: «Μελλοντικοί περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, οικολογία, φιλοζωία, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, πρόληψη, οικολογική συνείδηση, δραστηριότητες και παιχνίδια για παιδιά, «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο, οικογένεια».

Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς, «ο πλανήτης μας είναι το παγκόσμιο σπίτι μας! Η αλλαγές στο κλίμα της γης και οι ανάγκες που προκαλούνται είναι ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα ζητήματα. Η πρώιμη ενημέρωση των παιδιών, στον Παιδικό Σταθμό, στην προσχολική δηλαδή ηλικία και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, για την φροντίδα και τον σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλει στην ανάπτυξη στάσεων, αξιών και συμπεριφορών «περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών» με οικολογική συνείδηση και δεκτικούς στην ανάληψη δράσης.

Το βιβλίο μας με τίτλο: «Φροντίζω το Περιβάλλον», απευθύνεται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, περιλαμβάνει στοχευμένες και ελκυστικές δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν το παιδί να εντοπίζει τις αιτίες και την παγκοσμιότητα των περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και να αντιλαμβάνεται τη σημασία υιοθέτησης ατομικής θετικής στάσης και συνεργατικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Βασίζεται στους άξονες της αντίστοιχης ενότητας των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι δραστηριότητες του μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο μικρών ή μεγαλύτερων Project και θεματικών προσεγγίσεων.

Μαζί μας και ο «ΤΙ και Γιατί», ο βοηθός των παιδιών στην προστασία του περιβάλλοντος που θα απαντήσει στα αμέτρητα «τι» και «γιατί», που θα κάνουν τον πλανήτη μας πιο ευτυχισμένο. Θα είναι εκεί κάθε φορά για λέει κάθε φορά Τι είναι καλό για το περιβάλλον και Γιατί πρέπει να το φροντίζεις, Τι μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις τον πλανήτη και Γιατί πρέπει όλοι να συμμετέχουμε, Τι είναι η κλιματική αλλαγή και Γιατί πρέπει να την εμποδίσουμε να συμβεί, Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και Γιατί δημιουργεί προβλήματα στη γη μας, Τι είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και Γιατί πρέπει να ξέρεις πώς να προστατευτείς, Τι θα κάνεις για να εξοικονομήσεις ενέργεια και Γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο, Τι είναι η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας και του κόσμου όλου και Γιατί πρέπει να τη διαφυλάξουμε, Τι συμβαίνει με τα ζώα και τα φυτά και Γιατί σε χρειάζονται, Τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις το Βραβείο Οικολογικής συνείδησης και Γιατί αξίζει τον κόπο.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τον «Τι και Γιατί», τον βοηθό για τη φροντίδα του περιβάλλοντος, το παιδί μαθαίνει για:

• την κλιματική αλλαγή και τις αιτίες που την προκαλούν,

• το φαινόμενο του θερμοκηπίου,

• την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού,

• τη ρύπανση και τους τρόπους μετακίνησης που δε βλάπτουν το περιβάλλον,

• τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές, αλλά και για την προστασία από αυτά

• την παγκόσμια και τοπική πολιτιστική και φυσική κληρονομιά

• τη φιλοζωία και τα δικαιώματα των ζώων.

Δρ Τζένη Μωραΐτη, π. Σχολική Σύμβουλος, π. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας

Η Τζένη Μωραΐτη γεννήθηκε στο Συκούριο της Λάρισας και ζει με την οικογένειά της στο Βόλο. Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Χανίων, της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα: «Ο ρόλος του Μαγικού βοηθού στην εξέλιξη του παραμυθιού. Magic Helpers Aa-Th 500-550», στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Εργάστηκε ως νηπιαγωγός και δίδαξε για 12 χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Για 8 χρόνια ήταν Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Ν. Μαγνησίας και στη συνέχεια για 4 χρόνια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής, στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Θεσσαλίας.

Είναι συγγραφέας, μόνη ή με συνεργασίες, πολλών άρθρων δημοσιευμένων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, καθώς και βιβλίων.

Αγγελική Μαγκλάρα M.Εd, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Η Αγγελική Μαγκλάρα σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση». Έχει εκπαιδευτεί στη μέθοδο της δομημένης διδασκαλίας TEACCH για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και έχει συμμετάσχει σε πολλά παιδαγωγικά συνέδρια κι ημερίδες. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων. Από το 2010 εργάζεται στη δημόσια εκπαίδευση ως δασκάλα ειδικής αγωγής σε όλες τις δομές και τα πλαίσια: ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ειδικά Σχολεία, Τμήματα ένταξης, Παράλληλη στήριξη.

