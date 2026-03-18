Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποιος είναι ο «σκληρός» Εσμαΐλ Χατίμπ που σκότωσε το Ισραήλ

Μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ιρανικού καθεστώτος και στενός συνεργάτης του δολοφονηθέντος ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο υπουργός Πληροφοριών, Εσμαΐλ Χατίμπ, προστέθηκε στα θύματα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Εσμαΐλ Χατίμπ θεωρούνταν σκληροπυρηνικός, ο οποίος μπορούσε να περιορίσει τον πιο μετριοπαθή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν σύμφωνα με τη Jerusalem Post. O Χατίμπ πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στον τομέα πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Όταν o πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα, μετακίνησε τον Χατίμπ από το IRGC στο υπουργείο Πληροφοριών, ενίσχυσε επίσης τους διαύλους πληροφοριών του IRGC.

Ο Χαμενεΐ ήθελε να κρατήσει τον Χατίμπ στη θέση του εν μέρει για να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξουσίας του IRGC στα εσωτερικά κλιμάκια. Παρόλο που το IRGC θεωρούνταν από τον Χαμενεΐ πιο πιστό και ιδεολογικά αφοσιωμένο στους σκοπούς του, η Post αναφέρει ότι το υπουργείο Πληροφοριών είχε θεωρηθεί από αξιωματούχους της CIA και της Μοσάντ ως πολύ πιο επαγγελματικό και ικανό.

Ο Ισραήλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς σημείωσε ότι «ως Υπουργός Πληροφοριών, ο Χατίμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαμαρτυριών σε όλο το Ιράν, τόσο όσον αφορά τη σύλληψη και τη δολοφονία διαδηλωτών όσο και τη διαμόρφωση της αξιολόγησης των πληροφοριών του καθεστώτος. Ομοίως, έδρασε εναντίον Ιρανών πολιτών κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών για τη Μάχσα Αμινί (2022–2023)».

«Εκτός από τις δραστηριότητές του που στόχευαν το Κράτος του Ισραήλ, ο Χατίμπ ηγήθηκε των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πληροφοριών εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων σε όλο τον κόσμο, καθώς και δραστηριοτήτων που στρέφονταν εναντίον στόχων εντός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Βρυχώμενος Λέων. Ο Χατίμπ κατείχε προηγουμένως διάφορους βασικούς ρόλους στο Σώμα των Φρουρών της Επανάσταση, κατέχοντας κυρίως θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών, όπου υπηρέτησε ως σημαντική πηγή γνώσης», είπε.

