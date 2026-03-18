Θεσσαλονίκη: 2 κιλά ηρωίνης και 11 κάνναβης εντόπισε ο σκύλος Vector

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη σύλληψη ενός 39χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικοί, μετά από επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών.
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Vector», κατασχέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2 κιλά ηρωίνης, 1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Ο συλληφθείς, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.
Διαβάστε επίσης:
Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)
Ζάκυνθος: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο (video)
Τέμπη: Κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών για την έναρξη της δίκης στη Λάρισα – «Να βρεθούμε ξανά μαζί…»
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.