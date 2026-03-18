Θεσσαλονίκη: 2 κιλά ηρωίνης και 11 κάνναβης εντόπισε ο σκύλος Vector

Στη σύλληψη ενός 39χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι αστυνομικοί, μετά από επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Vector», κατασχέθηκαν 11 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2 κιλά ηρωίνης, 1 κιλό κατεργασμένης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας και κινητά τηλέφωνα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Ο συλληφθείς, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

