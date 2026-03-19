ΠΝΠ για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας: Πέρασε με τις ψήφους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ κυρώθηκε επί της αρχής της η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, ενώ δεν στήριξε η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», ενώ το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Νωρίτερα, τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί κάλεσε δε τους εκπροσώπους της «υγιούς επιχειρηματικότητας» να «βάλουν πλάτη» και να μειώσουν μεσοσταθμικά το κέρδος τους ώστε να προστατευτούν οι πολίτες από τις συνέπειες τις πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τόνισε πως «προετοιμάζεται, ανάλογα με τις εξελίξεις, ώστε να είναι έτοιμη να πάρει όποιο μέτρο χρειαστεί προκειμένου να επέμβει και σε άλλα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ό,τι αφορά τα καύσιμα». Αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα με τους βενζινοπώλες, μιλώντας για την «σοβαρή» και «υπεύθυνη» στάση τους, καθώς, όπως είπε, αντιλήφθηκαν πως το πλαφόν κέρδους είναι προσωρινό και πως συνιστά ένα μέτρο άμυνας για την κοινωνία.

Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε επίσης πως αυτά δεν θα τα μόνα μέτρα. Σημείωσε πως «ήταν άμεσα αντανακλαστικά για να περάσει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι δεν θα δεχτούμε φαινόμενα αισχροκέρδειας» και πως η κυβέρνηση σε αλλεπάλληλες κρίσεις έχει αποδείξει ότι λαμβάνει εκείνα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να μη μείνει κανένας πίσω «και για αυτό είχε, έχει και θα έχει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας».

Metron Analysis: Ο πόλεμος ανεβάζει τη ΝΔ, νέα κέρδη σχεδόν 2 μονάδων – 8 στους 10 ζητούν να ανοίξει ξανά η υπόθεση των υποκλοπών

Μαρινάκης: Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει πλήρως συνειδητά τα λεγόμενά μου για να δημιουργήσει στρεβλές εντυπώσεις και να παραπλανήσει την κοινή γνώμη

MRΒ: «Τσιμπάει» μονάδες η ΝΔ – Αντίθετοι οι πολίτες με την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο