ΤÜV NORD Ελλάδας: Ο Χάρης Τολούμης αναλαμβάνει 2ος διευθύνων σύμβουλος με στόχο ανάπτυξη

Σε ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας προχωρά η TÜV NORD Ελλάδας, τοποθετώντας τον Χάρη Τολούμη στη θέση του δεύτερου διευθύνοντος συμβούλου, σε μια κίνηση που συνδέεται με τον σχεδιασμό για την επόμενη φάση ανάπτυξης του οργανισμού.

Η TÜV NORD Ελλάδας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ο Χάρης Τολούμης ανέλαβε καθήκοντα δεύτερου διευθύνοντος συμβούλου, πλαισιώνοντας τη διευθύνουσα σύμβουλο Βασιλική Καζάζη. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διοικητικής δομής της εταιρείας και της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διεύρυνση της διοικητικής ομάδας αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη διεύρυνση της παρουσίας της TÜV NORD Ελλάδας σε δυναμικούς τομείς της επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Ο Χάρης Τολούμης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών λύσεων, καθώς και ισχυρό διεθνές υπόβαθρο. Από τον Οκτώβριο του 2024 κατείχε τη θέση του επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Κτιρίων της Siemens Ελλάδος, ενώ προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής ψηφιακών λύσεων και υπεύθυνος στρατηγικών πελατών.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του στη Siemens, είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας, μέσω της επιχειρηματικής πλατφόρμας Siemens Xcelerator, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων ψηφιακών υπηρεσιών και συνεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς επαγγελματικής του πορείας στη Siemens, κατείχε σειρά επιτελικών θέσεων στα κεντρικά του τομέα των υποδομών στην Ελβετία, με τελευταία αυτή του επικεφαλής προϊόντων λογισμικού. Στο διάστημα αυτό απέκτησε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών ομάδων, στην ανάπτυξη προϊόντων και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό οργανισμών.

Είναι κάτοχος International Executive MBA από το University of St. Gallen, MSc in Energy Engineering από το ETH Zurich και διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με τη διεύρυνση της διοικητικής της ομάδας, η TÜV NORD Ελλάδας επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη γνώση, την τεχνογνωσία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει στον μεταλλευτικό τομέα της Αλβανίας

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση «κόκκινων» δανείων 100 εκατ. ευρώ στην EOSGroup

Trade Estates: Άλμα 66% στα καθαρά κέρδη και αύξηση μερίσματος το 2025