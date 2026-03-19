search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 08:45
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΤÜV NORD Ελλάδας: Ο Χάρης Τολούμης αναλαμβάνει 2ος διευθύνων σύμβουλος με στόχο ανάπτυξη

toloumis

Σε ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας προχωρά η TÜV NORD Ελλάδας, τοποθετώντας τον Χάρη Τολούμη στη θέση του δεύτερου διευθύνοντος συμβούλου, σε μια κίνηση που συνδέεται με τον σχεδιασμό για την επόμενη φάση ανάπτυξης του οργανισμού.

Η TÜV NORD Ελλάδας ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ο Χάρης Τολούμης ανέλαβε καθήκοντα δεύτερου διευθύνοντος συμβούλου, πλαισιώνοντας τη διευθύνουσα σύμβουλο Βασιλική Καζάζη. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διοικητικής δομής της εταιρείας και της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διεύρυνση της διοικητικής ομάδας αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και στη διεύρυνση της παρουσίας της TÜV NORD Ελλάδας σε δυναμικούς τομείς της επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Ο Χάρης Τολούμης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ηγετικές θέσεις στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών λύσεων, καθώς και ισχυρό διεθνές υπόβαθρο. Από τον Οκτώβριο του 2024 κατείχε τη θέση του επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Κτιρίων της Siemens Ελλάδος, ενώ προηγουμένως διετέλεσε διευθυντής ψηφιακών λύσεων και υπεύθυνος στρατηγικών πελατών.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του στη Siemens, είχε την ευθύνη για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας, μέσω της επιχειρηματικής πλατφόρμας Siemens Xcelerator, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων ψηφιακών υπηρεσιών και συνεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς επαγγελματικής του πορείας στη Siemens, κατείχε σειρά επιτελικών θέσεων στα κεντρικά του τομέα των υποδομών στην Ελβετία, με τελευταία αυτή του επικεφαλής προϊόντων λογισμικού. Στο διάστημα αυτό απέκτησε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση διεθνών ομάδων, στην ανάπτυξη προϊόντων και στον τεχνολογικό μετασχηματισμό οργανισμών.

Είναι κάτοχος International Executive MBA από το University of St. Gallen, MSc in Energy Engineering από το ETH Zurich και διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Με τη διεύρυνση της διοικητικής της ομάδας, η TÜV NORD Ελλάδας επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας στη γνώση, την τεχνογνωσία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα θέτει τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papandreou_andreas_file_2306
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

LOCKER_KAVALA
ΕΛΛΑΔΑ

tanker_cuba_new
ΚΟΣΜΟΣ

tainia-new
ΣΙΝΕΜΑ

olympiaki zythopoiia
BUSINESS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

jumbo 665- new
BUSINESS

overnight_oats
CUCINA POVERA

antetokoynbo 77- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

