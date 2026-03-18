Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση «κόκκινων» δανείων 100 εκατ. ευρώ στην EOSGroup

Την ολοκλήρωση της συναλλαγής «Etalia B», που αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 100 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Αγοραστής του χαρτοφυλακίου είναι εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων συμφερόντων της EOS Group, με τη συναλλαγή να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιο αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα συνολικού ύψους 0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο και η πώλησή του εντάσσεται στη στρατηγική διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.

Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αναλαμβάνει η EOS Matrix Greece, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης απαιτήσεων.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Morgan Stanley & Co. International plc λειτούργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής (arranger), ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Καρατζά & Συνεργάτες και Clifford Chance LLP παρείχαν νομική υποστήριξη σε θέματα ελληνικού και αγγλικού δικαίου αντίστοιχα.

Η συναλλαγή «Etalia B» αποτελεί συνέχεια των ενεργειών της Εθνικής Τράπεζας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής εξυγίανσης του ισολογισμού της.

