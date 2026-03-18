Trade Estates: Άλμα 66% στα καθαρά κέρδη και αύξηση μερίσματος το 2025

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Trade Estates το 2025, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση εσόδων και εντυπωσιακή άνοδο της κερδοφορίας, με τη διοίκηση να προτείνει παράλληλα υψηλότερο μέρισμα προς τους μετόχους.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 51,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,3% σε σχέση με το 2024, με τα έσοδα από μισθώματα να διαμορφώνονται στα 41,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,6%.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 31,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4%, ενώ τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 44,3%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία της καθαρής κερδοφορίας, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 39,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 66,1% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (χωρίς την επίδραση αναπροσαρμογών στην αξία ακινήτων) ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 64,9%.

Η θετική αυτή εικόνα αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των εσόδων από μισθώματα, στη βελτίωση των όρων δανεισμού λόγω υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και στη μείωση των επιτοκίων, που ενίσχυσαν τα οικονομικά αποτελέσματα.

Το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε σε 661 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,2%, ενώ η μεικτή εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στα 601,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 11,1%. Η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ανήλθε στα 340 εκατ. ευρώ ή 2,81 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 9%.

Με βάση τα αποτελέσματα, το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,13 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 30,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Έχει ήδη διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί μετά την έγκριση της συνέλευσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της εταιρείας, με έμφαση στην ανάπτυξη εμπορικών πάρκων και σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics, όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Τα εμπορικά πάρκα της εταιρείας εμφανίζουν υψηλά επίπεδα πληρότητας και αυξημένη επισκεψιμότητα, ενώ οι επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές υποδομές ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της στον ευρωπαϊκό οργανισμό EPRA.

Για το επόμενο διάστημα, η Trade Estates εκτιμά ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων, αξιοποιώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και διατηρώντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση.

Διαβάστε επίσης:

Διημερίδα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την καλλιτεχνική πορεία των αποφοίτων με την συμμετοχή της GiotaVorgia

AKTOR: Η Castellano μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή της έως το 22,96% μετά την απόκτηση ΣΜΕ

Εθνική Τράπεζα: Επενδυτική διάθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον