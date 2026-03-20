search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 14:20
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2026 13:47

CrediaBank: Στήριξη στον αγροδιατροφικό τομέα της Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) και η CrediaBank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της τράπεζας για την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στην Κρήτη, με στόχο τη διενέργεια κοινών δράσεωνεκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς και τη δημιουργική ανταλλαγή γνώσης.

Η CrediaBank, που πρόσφατα παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρότασή της για τη χρηματοδοτική υποστήριξη επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων σε ενεργειακές υποδομές, στην αγροδιατροφή αλλά σε αγροτικές εγκαταστάσεις, θερμοκήπια, εξοπλισμό και φωτοβολταϊκά, προχωρά σε μια σημαντική συνεργασία με ένα φορέα της πανεπιστημιακής κοινότητας για την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής αλλά και τουριστικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας προσδιορίζει ένα πλαίσιο δράσεων στους παρακάτω πυλώνες:

  • Αγροτεχνολογία, Τρόφιμα και Βιοεπιστήμες, μέσω συνεργασιών με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου σε τομείς όπως βιώσιμη γεωργία, τεχνολογία τροφίμων, διατροφή και αγροδιατροφή, συμβάλλοντας στην καινοτομία της αγροτικής παραγωγής.
  • Διοίκηση, Οικονομία και Τουρισμός, μέσω δράσεων με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για θέματα επιχειρηματικότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού, τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής έρευνας.
  • Καινοτομία στην Τεχνολογία & Μηχανική, μέσω της αξιοποίησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών για έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα συστήματα, αυτοματισμούς και εφαρμογές AI/ρομποτικής.
  • Δια Βίου Μάθηση & Επιμόρφωση, μέσω ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης σε σύγχρονες δεξιότητες, ψηφιακά εργαλεία, ξένες γλώσσες στον τουρισμό, τεχνολογίες αιχμής κ.ά., αξιοποιώντας το Κέντρο Επιμόρφωσης του ΕΛΜΕΠΑ.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank επεσήμανε: «Με τη συνεργασία μας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενισχύουμε τον δημιουργικό διάλογο γνώσης μεταξύ της τράπεζας και της πανεπιστημιακής κοινότητας με στόχο την αριστεία. Αξιοποιούμε τα εργαλεία χρηματοδότησης για τη στήριξη του αγροαδιατροφικού και τουριστικού τομέα στην Κρήτη, τη ναυαρχίδα της CrediaBank, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών».

Ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ κ. Νικόλαος Κατσαράκης δήλωσε: «Αφουγκραζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και τις καλές πρακτικές που ακολουθούν Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώς, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με την CrediaBank κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και στοχεύει στη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης και καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η κυκλική οικονομία και ο τουρισμός, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ρόλο του ιδρύματος ως βασικού πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης στην Κρήτη»

Παράλληλα, το Μνημόνιο δημιουργεί τα θεμέλια για συμμετοχή της CrediaBank σε συμπράξεις με το Πανεπιστήμιο ή/και άλλους φορείς της κεντρικής ή περιφερειακής διοίκησης, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας

SMERC: Επενδύσεις άνω των 12 εκατ. σε τρόφιμα με στόχο εξαγωγική ανάπτυξη

ΔΕΗ: Ισχυρή κερδοφορία το 2025 με EBITDA 2 δισ. και επιτάχυνση επενδύσεων στις ΑΠΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ENDLESS: Προχωρά στην εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της FINEZZA

ΣΙΝΕΜΑ

«Wild Horse Nine»: Οι John Malkovich και Sam Rockwell είναι πράκτορες της CIA στο νέο φιλμ του Martin McDonagh (photos/video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θύελλα» στη Νέα Αριστερά: Φήμες ότι ο Χαρίτσης τελεί υπό παραίτηση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο προπονητής της Σενεγάλης πήρε το τρόπαιο του Κυπέλλου Αφρικής και το πήγε σε στρατιωτική βάση

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Μάριος Στρόφαλης και η Ειρήνη Τουμπάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη γκάφα: Πώς το τζόκινγκ ενός Γάλλου αξιωματικού αποκάλυψε την ακριβή θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ»

ΚΑΛΧΑΣ

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρoί ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Μπασίτζ - Χαμενεΐ: «Παρελθόν η ασφάλεια των εχθρών μας» - Live οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3